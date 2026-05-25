Mundial 2026: ¿Por qué España no convocó a jugadores del Real Madrid?

La crisis tocó las puertas del Real Madrid justo en un año en el que los futbolistas de los mejores clubes del mundo se jugaban todas las cartas para consolidarse en las listas oficiales de 26 de las selecciones más grandes a nivel global para estar dentro del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

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Este lunes 25 de mayo, la selección de España, bajo las órdenes de Luis de la Fuente comunicó a través de un video los convocados para concentrar, entrenar y prepararse de cara al Mundial de 2026 en el que enfrentarán a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en la fase de grupos.

Como era de esperarse figuraron nombres como Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Nico Williams, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, entre otras grandes estrellas. Sin embargo, lo más curioso es que no hay jugadores del Real Madrid en la lista de convocados. Barcelona es uno de los clubes que más se gana los créditos con ocho elegidos.

EL OLVIDO DE LA SELECCIÓN DE ESPAÑA AL REAL MADRID

Para este certamen mundialista, Luis de la Fuente tomó grandes decisiones con respecto al Real Madrid en la convocatoria de la selección de España. Se trata de un olvido enorme e histórico para uno de los grandes clubes del mundo. El equipo que más Champions League tiene en la historia no puso ningún representante en la ‘Roja’.

Esta ausencia de los jugadores del Real Madrid responde claramente a la pobreza de la temporada del club ‘Merengue’ que tuvo a dos directores técnicos en el año con Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. Además, las polémicas de futbolistas como Kylian Mbappé, Federico Valverde, Vinícius Júnior, entre otros.

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Real Madrid es un equipo mundial en el que hay pocos españoles y pocos elegibles para componer una selección de España a estas alturas tras una temporada para el olvido del equipo madrileño. Otro torneo sin títulos y con mucha irregularidad de la institución en la Liga de España, Copa del Rey y UEFA Champions League.

La crisis y el mal momento del Real Madrid, el equipo español se quedó sin elementos en la convocatoria oficial de 26 jugadores que estarán en el Mundial en próximos días. Un golpe fuerte para uno de los grandes equipos del mundo y para la institución que tendrá que ponerse las pilas para volver a tener representantes en copas del mundo.

LOS DOS JUGADORES DEL REAL MADRID QUE PODRÍAN SER CONVOCADOS

La lista de jugadores del Real Madrid que podían ser convocados a la selección de España pasa por dos jugadores. El primero es el capitán de la institución madrileña, Dani Carvajal que anunció su salida del club y también Dean Hjuisen que tuvo mucha irregularidad en la zaga defensiva.

A Dani Carvajal le tocó soportar lesiones que complicaron su temporada en la Liga de España y en la Champions. Perdió regularidad y dejó de ser una de las opciones para disputar el Mundial. Habrá que esperar los descartes que tendrá el Real Madrid en esta temporada que viene.

CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN DE ESPAÑA PARA EL MUNDIAL

La selección de España hizo oficial la convocatoria de 26 jugadores que afrontarán el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. El seleccionado español citó a ocho jugadores del Barcelona que viven un gran momento en sus posiciones del campo de juego.

Así las cosas, esta es la convocatoria oficial de la selección de España bajo la dirección técnica de Luis de la Fuente:

Arqueros

Unai Simón

David Raya

Joan García

Defensas

Pedro Porro

Marcos Llorente

Aymeric Laporte

Pau Cubarsí

Marc Pubill

Eric García

Marc Cucurella

Alejandro Grimaldo

Voilantes

Rodri

Martín Zubimendi

Pedri

Fabián Ruiz

Mikel Merino

Gavi

Álex Baena

Delanteros

Mikel Oyarzabal

Lamine Yamal

Ferran Torres

Borja Iglesias

Dani Olmo

Víctor Muñoz

Nico Williams

Yeremy Pino