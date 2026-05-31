Ecuador regresó a la victoria; nómina suplente triunfó vs Arabia Saudita antes del Mundial

Ecuador venció el sábado 2-1 a Arabia Saudita con un equipo conformado en su mayoría por suplentes, en su penúltima prueba antes de la Copa del Mundo de 2026.

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La Tricolor se refugió en los primeros minutos, pero reaccionó pronto ante un rival que dejó ver sus debilidades en defensa.

Sin sus estrellas en cancha, Ecuador ofreció un juego rápido, entretenido y con varias oportunidades de gol en el estadio Red Bull Arena, en Estados Unidos.

Jackson Porozo, en su noveno partido con el combinado nacional, peinó la pelota tras un tiro libre de John Yeboah y anotó el 1-0 para los tricolores en el minuto 35.

El segundo tanto atravesó la valla de Arabia Saudita en el 51. Nuevamente Yeboah se encargó de acomodar la pelota y Anthony Valencia, sentenció el 2-0 para Ecuador.

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Este fue el primer gol de Valencia, de 22 años, con la camiseta de Ecuador.

Arabia Saudita descontó en el 86 con un gol de Sultan Mandash, que había ingresado en el 61.

Yeboah, del Venezia de Italia, se alzó como la figura del partido por su habilidad para leer las jugadas y distribuir la pelota con precisión.

Ecuador jugará el próximo 7 de junio su último duelo de fogueo contra Guatemala.

Ecuador: Moisés Ramírez - Félix Torres, Jackson Porozo, Pervis Estupiñán (Fricio Caicedo,90), José Hurtado (Angelo Preciado, 45) - Darwin Guagua (Jordi Alcívar, 45), Denil Castillo (Yaimar Medina, 77), Anthony Valencia, John Yeboah (Kendry Páez, 64) - Jordy Caicedo (Kevin Rodríguez, 45) y Nilson Angulo (John Mercado, 64). DT: Sebastián Beccacece.

Arabia Saudita: Mohammed Alowais, Nawaf Buwashl, Moteb Alharbi (Hassan Kadesh, 83), Abdulelah Alamri (Ali Lawgami, 45), Hassan Altambakti, Abdullah Alkhaibari (Nasser Al-Dawsari, 45), Mohamed Kanno (72), Salem Aldawsari (Khalid Al-Ghannam,74), Mohammed Abu Alshamat (Sultan Mandash, 61), Musab Aljuwayr (Saleh Aboulshamat, 74) , Feras Albrikan (Abdullah Al-Hamdan, 73). DT: Georgios Donis.