Millonarios no aguantó más: tomaría contundente decisión con Guillermo De Amores

Después de los fracasos en la Liga BetPlay 2026-I y en la Copa Sudamericana, Millonarios se tiene que consolar con su participación en la Copa BetPlay, torneo en el que ya selló la clasificación para los octavos de final. Uno de los grandes problemas que ha tenido el cuadro bogotano ha sido el tema de los fichajes y nuevamente, quedaron a deber con algunos nombres.

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Guillermo De Amores había llegado en 2025 a Millonarios después de vestir los colores de Peñarol. Ya era un viejo conocido de la Liga BetPlay defendiendo la portería del Deportivo Cali y tuvo buenos números. Con el paso del tiempo, su desempeño decayó y en Bogotá no ha podido afianzarse.

Lejos de ese nivel con el Deportivo Cali, en la capital ha sido más suplente que titular y cuando ataja, no ha dado la talla. El problema pasa por confianza y los hinchas ya empiezan a perder la paciencia. Ante esto, Millonarios ya habría tomado una contundente decisión con el uruguayo.

LAS DOS ALTERNATIVAS DE MILLONARIOS PARA DEFINIR EL FUTURO DE GUILLERMO DE AMORES

Mucho se ha hablado durante las últimas semanas sobre la continuidad de Diego Novoa o de Guillermo De Amores. Los dos arqueros han tenido participaciones sumamente discutidas y el cambio de guardameta es necesario para el segundo semestre y para el 2027.

En el caso concreto de Guillermo De Amores, el club ya se reunió con el jugador para hacerle saber que no cuenta con él para el 2027. Buscaron negociar la rescisión, pero en el primer intento, la respuesta del charrúa fue la de no aceptar las condiciones, pues quiere cumplir su contrato y recibir el pago completo.

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De acuerdo con Mariano Olsen, Millonarios ya tendría entonces dos alternativas para definir la salida de Guillermo. La primera es la que ya iniciaron y que seguirán buscando opciones para sellar la rescisión de su contrato que termina en 2027. Esa gestión ya inició, pero no llegaron a un acuerdo en la primera reunión.

Por su parte, si esa opción no llega a buen puerto, la otra consideración sería no inscribirlo en el segundo semestre del 2026 y buscar un nuevo arquero que pueda tomar la posición de Guillermo De Amores. De una u otra manera, ya le hicieron saber que no van a contar con el uruguayo para el siguiente torneo, y mucho menos cumplirá su contrato que expira en junio de 2027.

MILLONARIOS BUSCA ARQUERO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

No es solo Guillermo De Amores, pues, Diego Novoa también podría salir de la institución. En ese orden de ideas, tendrían que buscar dos arqueros para competir en el segundo torneo del año. Ya hay varios candidatos en la carpeta para la dirección técnica comandada por Fabián Bustos.

Uno de los primeros candidatos es Joan Felipe Parra, arquero del Once Caldas que se ganó la titularidad por encima de James Aguirre. Parra ha sido uno de los guardametas más destacados en el primer semestre y podría ser una gran alternativa en el arco albiazul.

Como opciones internacionales, aparece Tomás Marchiori y Santiago Mele como dos arqueros que interesan a la dirección deportiva comandada por Ariel Michaloutsos. Habrá que esperar finalmente qué fichajes tendrá el cuadro bogotano para el segundo semestre con la necesidad de clasificar y pelear por el título.

ANDRÉS LLINÁS LE PONE LA CARA AL MAL SEMESTRE

En redes sociales, Andrés Llinás lanzó un mensaje con autocrítica, y con el anhelo de salir adelante tras un mal semestre, “hola, familia azul. Hoy escribo estas líneas con el dolor que nos deja este cierre de semestre. No cumplimos con los objetivos que nos trazamos y somos los primeros en reconocer que no estuvimos a la altura de la historia y la grandeza de Millonarios. Como grupo asumimos la responsabilidad y entendemos perfectamente la frustración de cada uno de ustedes”.

Aceptó las críticas y se excusó por su nivel individual por el tema de una dura lesión que lo sacó de varios partidos, “en lo personal, estos meses fueron un reto enorme de adaptación. Regresar de una lesión larga, sumado a no haber podido realizar la pretemporada completa, me obligó a competir al límite físico y recuperar sensaciones directamente en la cancha”.

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Sin embargo, el central sabe que esas no son excusas válidas para el mal momento institucional, “no es una excusa, sino una realidad de lo exigente que es el fútbol de alto nivel, pero quiero que sepan que en cada partido dejé todo lo que tenía para aportar al equipo dentro de mis condiciones del momento”.

Cerró afirmando que, “no podemos asegurar resultados desde ya, pero sí tengan la total certeza de que haremos todo lo que esté en nuestras manos y trabajaremos el doble desde el primer día de la pretemporada para que el siguiente semestre sea diferente y podamos devolverle a Millonarios el lugar que merece”.