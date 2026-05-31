Cúcuta perderá a su máxima figura por oferta de la Liga MX

La Liga Betplay está a punto de llegar a su fin y junto con ello un regreso de Cúcuta Deportivo a la primera división para el olvido, ya que no obtuvo los resultados que se esperaban y se empezaría a complicar su permanencia.

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Al duro golpe de los resultados deportivos también se estaría sumando el del desarme de la plantilla de jugadores, en donde los pocos que lograron destacar se terminarían yendo, tal como llegaría a ser el caso de Luifer Hernández, quien terminaría su vínculo con el 'motilón' y partiría a la Liga MX.

Luifer Hernández se iría de Cúcuta para jugar en la Liga MX

Cúcuta regresó a la primera división del Fútbol Profesional Colombiano después de cinco años militando en la 'B', un importante hecho que llenó de emoción a los hinchas y demás fanáticos por la gran historia que tiene el club y por lo cual es extraño verlo en la segunda división.

Sin embargo, este acontecimiento no se dio como se esperaba, ya que a lo largo de los 19 partidos disputados decepcionó sumando tan solo tres victorias y quedando en el puesto 19 también.

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Este rendimiento podría perjudicar su permanencia en la primera división, por lo que para el segundo semestre deberá hacer una participación excepcional si quiere quedarse jugando con los más grandes, pero el objetivo estaría complicado, en especial tomando en cuenta las bajas que habría en el camino.

La primera de ellas sería la del delantero venezolano, Luifer Hernández, quien llegó al equipo cucuteño en condición de préstamo por un año desde el fútbol de Ucrania, pero saldría anticipadamente tras una mejor oferta para jugar con Puebla por dos años.

¿Cómo le fue a Luifer Hernández con Cúcuta?

El atacante de 25 años aterrizó en el fútbol colombiano en la presente temporada tras su paso por Ucrania y en el FPC dejó huella por su buen rendimiento, habiendo jugado 18 partidos, todos los de la primera fase de la Liga Betplay, anotando seis goles y dos asistencias a lo largo de 1.288 minutos.

¿Cómo le fue a Cúcuta en su regreso a la Liga Betplay?

El 'motilón' volvió a sumar minutos en la primera división del FPC y junto con ello también logró sumar tan solo 16 puntos obtenidos en tres victorias, siete empates y nueve derrotas.