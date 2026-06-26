Ecuador se pone a la altura de Argentina y Brasil: impresionante marca en Mundiales

Sebastián Beccacece y Ecuador pasaron de la tristeza a la euforia en un Mundial que se complicó partido a partido. Si se daba la eliminación, todos los focos iban a apuntar al empate sin goles frente a Curazao que fue un desliz de los ecuatorianos en el certamen.

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La Copa del Mundo arrancó para Ecuador con una derrota agónica contra Costa de Marfil cuando todo parecía que iba a ser una igualdad sin goles. Luego el empate en ceros frente a Curazao y tenían que hacer la épica en la última fecha contra Alemania.

Todo comenzó mal por un gol de Leroy Sané que, antes de marcar la anotación, la jugada debió ser revisada por una infracción cuando el alemán elevó su pie a la altura de la cabeza de Pedro Vite. A los dos minutos, Ecuador veía la caída de su pórtico. Empató Nilson Angulo y sobre el final, Gonzalo Plata puso a celebrar a toda una nación con un histórico triunfo.

ECUADOR SE METE EN LA HISTORIA DE ARGENTINA Y BRASIL ANTE ALEMANIA

Las miradas siempre están en la Conmebol y en la UEFA con partidos que normalmente en los últimos años, Europa se ha llevado los aplausos en estos cruces, salvo en 2022 con el título del Mundial de Catar de Argentina frente a Francia.

En este caso, el duelo entre Ecuador y Alemania no pasó desapercibido. La remontada de la selección sudamericana, no solo metió a la ‘Tri’ dentro de las fases finales clasificando a los dieciseisavos a la espera de conocer su rival, sino que también pasa a la historia.

Ecuador se convirtió en la tercera selección de la Conmebol que le pudo ganar a Alemania en los Mundiales. Argentina y Brasil fueron las primeras selecciones que pudieron sumar de a tres frente a los teutones en 1986 y en el 2002 respectivamente, nada más ni nada menos que en finales mundialistas.

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En 1986, Argentina superó a Alemania Federal en la final del Mundial de México. Los argentinos sacaron provecho para alzar la copa en ese año con un 3-2 que le dio a Diego Armando Maradona su segundo título mundialista. Además, fue el recordado torneo en el que marcó un gol con la mano contra Inglaterra en los cuartos de final.

Brasil también superó a Alemania en el 2002 para conseguir el quinto título mundial. Los goles de Ronaldo Nazário fueron suficientes para que la selección sudamericana se quedara con la victoria.

Ecuador se convirtió en la tercera selección de la Conmebol en ganarle a Alemania en Mundiales. Sigue los pasos de Argentina y de Brasil a la espera de seguir haciendo historia en los dieciseisavos de final. Colombia tuvo la chance en 1990 y salvó el partido sobre el final con un gol de Freddy Rincón.

EL POSIBLE RIVAL DE ECUADOR EN DIECISEISAVOS DE FINAL

Todavía no hay nada confirmado con el rival de Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Sin embargo, clasificar como tercero de su grupo complica bastante, dado que tendrá que medirse con alguno de los líderes dependiendo de los resultados que quedan.

Ecuador tendrá que esperar a que terminen los demás grupos, pero de los que ya están resueltos, le podría tocar con México en el Estadio Azteca. Los mexicanos fueron líderes en el Grupo A con puntaje perfecto ganando nueve unidades de nueve posibles.

Aunque México parece ser el que más probabilidades tiene de enfrentarse con Ecuador, también hay que esperar la finalización del Grupo L en el que está Inglaterra. La suerte podría dejarlos contra los ingleses que seguramente serán líderes en la zona.

El otro que tiene opciones es Suiza que selló la clasificación como líderes del Grupo B. Los suizos vinieron de menos a más desde la primera fecha y terminaron siendo una de las selecciones más sorpresivas combinando veteranía y juventud para llegar a dieciseisavos.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.