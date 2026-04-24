Copa América cambiaría para 2028: ya habría sede definida en Sudamérica

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) evalúa a Ecuador como posible sede de la Copa América de 2028, dijo el jueves en Quito el jefe del organismo, Alejandro Domínguez.

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La última competición americana se disputó en Estados Unidos en 2024 en medio de altas temperaturas, críticas por errores de organización y seguridad, canchas en mal estado y trifulcas en las gradas.

La Argentina de Lionel Messi se alzó con el título en esa edición a costa de la Colombia de James Rodríguez.

En Quito, donde se celebró el Congreso Ordinario de la Conmebol este jueves, Domínguez aseguró a periodistas que "hay mucha puja" por la siguiente sede del certamen.

"Es un tema que se está debatiendo, es un tema que va a decidir finalmente el consejo", dijo tras ser consultado si Ecuador está entre las opciones.

Ecuador fue sede de la Copa América en 1993, en la que Argentina venció a México en la final.

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"Vamos a tomar la mejor decisión" para el fútbol, agregó Domínguez, al término de la reunión de la Conmebol, a la que asistió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El titular del órgano rector del fútbol mundial se refirió a la Copa del Mundo de 2026 que se iniciará el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

La mayor cita del balompié ha sido sacudida por la política antimigración de Donald Trump, los altos precios de los ingresos a los estadios y la guerra de estadounidenses e israelíes contra Irán, una de las 48 selecciones clasificadas.

En "un mundo muy dividido" como el actual "tenemos que unir a todos los países, tenemos que unir a todos los hinchas en una atmósfera, ojalá de paz, de unión", expresó Infantino.

Los jefes de la FIFA, la Conmebol y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) también sostuvieron una reunión privada con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.