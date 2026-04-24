Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay luego de las victorias de Santa Fe y Millonarios

La fecha 18 de la Liga BetPlay, penúltima de la fase regular, comenzó con movimientos importantes en la tabla de posiciones, especialmente en la zona de clasificación a los playoffs, donde varios equipos siguen en plena disputa por los últimos cupos.

Santa Fe llegó a 26 puntos

En el primer turno de la jornada, Independiente Santa Fe logró una victoria clave como visitante tras imponerse 1-2 sobre Deportivo Pasto en el estadio Libertad, resultado que le permitió escalar posiciones y meterse de lleno en la pelea.

Con este triunfo, el conjunto cardenal llegó a 26 puntos y se ubicó parcialmente en la séptima casilla, dependiendo de sí mismo para asegurar su clasificación en la última fecha del campeonato.

Millonarios se metió octavo parcialmente

Más tarde, Millonarios hizo lo propio en el estadio El Campín, donde derrotó 2-0 a Deportes Tolima, sumando tres unidades que lo impulsan a la octava posición con 25 puntos y mejor diferencia de gol.

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Este resultado deja, de momento, fuera de los ocho a Internacional de Bogotá, que también tiene 25 unidades pero una diferencia inferior, aunque con la salvedad de que aún no disputa su compromiso de esta jornada.

Tabla de posiciones Liga BetPlay - inicio de la fecha 18

Nacional – 40 pts Pasto - 34 Junior - 31 Tolima – 30 (+10) América – 30 (+10) Once Caldas – 29 Santa Fe – 26 Millonarios – 25 (+8) Internacional de Bogotá – 25 (-2) Cali – 23 (+3) Medellín – 23 (+2) Bucaramanga – 22 (+7) Águilas Doradas – 22 (-6) Llaneros – 21 Fortaleza – 19 Cúcuta – 15 (-11) Alianza – 15 (-14) Jaguares – 14 (-15) Chicó – 14 (-16) Pereira – 7

De esta manera, tanto Santa Fe como Millonarios llegarán con opciones a la última fecha de la fase regular, programada para el primer fin de semana de mayo, en la que se definirán los clasificados restantes a la fase final.

Partidos de Santa Fe y Millonarios en la última fecha

En ese cierre, Santa Fe será local ante Internacional de Bogotá en un duelo directo, mientras que Millonarios visitará a Alianza en Valledupar, en partidos que terminarán de definir el panorama de los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I.