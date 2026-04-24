Millonarios venció a la mixta del Tolima y sigue con vida en la Liga BetPlay

Millonarios asumía una noche decisiva en El Campín. No había margen de error y la consigna era clara: ganar o complicar seriamente sus aspiraciones de clasificar. Al frente estaba Deportes Tolima, que optó por una nómina mixta pensando en lo que viene, pero que no por eso dejó de ser un rival incómodo. Ganó 2-0 el azul.

Resumen de Millonarios vs Tolima

Desde el inicio, el equipo azul mostró una actitud distinta. Se adueñó del balón, presionó alto y buscó abrir el marcador con insistencia, ante un Tolima que cedió terreno y apostó por resistir y salir en transición.

La primera gran polémica del partido llegó con un gol anulado a Millonarios, tras una jugada que terminó en el fondo de la red pero que fue invalidada por fuera de juego.

Sin embargo, la insistencia tuvo recompensa. Sobre el minuto 42, en una acción colectiva bien elaborada, apareció David Mackalister Silva para definir y poner el 1-0, desatando la celebración en un estadio que entendía la importancia del resultado.

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Para la segunda mitad, Millonarios mantuvo la intensidad y no se conformó con la ventaja mínima. Siguió buscando el arco rival, mientras Tolima intentaba reaccionar con variantes desde el banco.

El segundo golpe llegó desde el punto penal. Tras una infracción en el área, el juez sancionó la pena máxima a favor del local, y Leonardo Castro asumió la responsabilidad con seguridad para convertir el 2-0.

Con la ventaja ampliada, el equipo bogotano administró el juego, bajó el ritmo cuando fue necesario y evitó sobresaltos ante un Tolima que no encontró respuestas claras para descontar.

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Posiciones de Millonarios y Tolima

El pitazo final confirmó una victoria vital para Millonarios, que con estos tres puntos llegó a 25 unidades y se ubica parcialmente en la octava posición, metiéndose en zona de clasificación a falta de una jornada.

Por su parte, Tolima se mantiene con 30 puntos en la cuarta casilla, ya clasificado, pero con la necesidad de cerrar bien para mejorar su ubicación.

En la última fecha, Millonarios visitará a Alianza en Valledupar, mientras que el conjunto pijao recibirá al Deportivo Cali en Ibagué.