Ecuador tomó polémica medida para elegir nuevo técnico

A lo largo del camino mundialista de Ecuador se esperaba que la ‘Tri’ pudiera llegar lejos con una generación de jugadores que llevan varios años en Europa y que se han consolidado en la selección. En dieciseisavos de final se acabó la historia por la derrota contra México.

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Con la eliminación de Ecuador se confirmó oficialmente la salida de Sebastián Beccacece, algo que ya se esperaba, dado que el seleccionador argentino había generado mucha división en la afición de la ‘Tri’, tanto así que los hinchas esperaban que se fuera antes de arrancar el Mundial.

Una vez terminó el certamen, se dio la confirmación de la salida de Sebastián Beccacece y ahora hay dudas con el próximo entrenador. En Ecuador esperan que sea un perfil local, pero todo parece indicar que la Federación Ecuatoriana de Fútbol estaría pensando en otro plan que iría en contravía del pedido de referentes.

LA MEDIDA QUE TOMARÍA LA FEF SOBRE EL NUEVO ENTRENADOR

Uno de los pedidos de Felipe Caicedo y de otros jugadores que pasaron por la ‘Tri’ es que fichen entrenadores nacionales. Sin embargo, buscarían intentarlo nuevamente con extranjeros. La Federación Ecuatoriana ya tiene varios planes para el futuro en busca de un elegido que ilusione bastante para los siguientes retos de Copa América 2028 y Mundial 2030.

De acuerdo con una información de MROffsider, Ecuador no estaría pensando en traer a un entrenador local y seguiría con los planes de confirmar a un director técnico extranjero. La idea, por supuesto es encontrar un perfil que no tenga contrato para iniciar con antelación el proceso mundialista del 2030.

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Felipe Caicedo, Antonio Valencia y otros referentes de la selección de Ecuador pedían la llegada de un entrenador ecuatoriano y tenían en la mesa a Alex Aguinaga, ídolo como futbolista de la ‘Tri’. De hecho, alcanzó a sonar su nombre como opción junto con Valencia como su asistente técnico.

La respuesta de la FEF fue clara, pues, Francisco Egas, presidente del ente ecuatoriano no estaría pensando en un estratega local. Entre sus prioridades está encontrar un técnico que le pueda dar un salto de calidad sin importar la nacionalidad.

En ese orden de ideas se le podría abrir una opción a un entrenador local para tomar las riendas pronto, pero todo parece indicar que la decisión sería traer a otro extranjero. Seguramente entienden que fue con entrenadores foráneos que lograron sellar las clasificaciones mundialistas y disputar el torneo con Félix Sánchez Bas y Sebastián Beccacece en 2022 y 2026.

EL PLAN DE ECUADOR PARA CONTRATAR A SU NUEVO ENTRENADOR

La cuenta MROffsider reveló que la necesidad en estos momentos en la FEF es contratar a un entrenador que no tenga contrato con ninguna selección ni con ningún club, no solo para que sea más sencillo negociar, sino porque creen que es la forma más idónea para iniciar un proyecto desde cero.

En el medio citado, escribieron que, “la FEF busca un entrenador que se encuentre libre y sin contrato. No estiman la posibilidad de pagar la cláusula de salida de ningún estratega. Además, esperan que el elegido realice la convocatoria de cara a la Fecha FIFA de septiembre”.

Bajo ese panorama, hay varios candidatos que se descartarán por el tema de ya tener contrato con selecciones o con equipos. Uno de ellos es Guillermo Almada, un objetivo de algunos presidentes que aspiran a llegar a la FEF, dado que el uruguayo firmó con América de México. Francisco Egas, actual presidente afirmó que esperan buscar un “perfil que ilusione”.