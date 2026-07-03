Ecuador prepara bombazo tras Beccacece: los dos técnicos extranjeros que tienen en carpeta

Por medio de un comunicado, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) informó que, “la conclusión del contrato del director técnico Sebastián Beccacece al frente de la Selección Nacional. Junto a él culmina también la labor de su cuerpo técnico, que acompañó a la Tri durante este proceso.

Lea también Ecuador no esperó: comunicado oficial sobre Sebastián Beccacece tras el Mundial

La FEF agradece al profesor Beccacece y a su equipo de trabajo el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados a lo largo de este ciclo. Bajo su conducción, Ecuador completó una eliminatoria sólida y representó al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Les deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos que vienen”.

Con esta información que llegó desde la misma FEF, lo que era un secreto a voces terminó siendo oficial por esta dura eliminación ante uno de los anfitriones, Ecuador tendrá que buscar a un nuevo perfil. Lo que parece claro es que será extranjero, pero ya tiene dos candidatos prestigiosos en la carpeta.

MARCELO GALLARDO, EL ENTRENADOR QUE INTERESA EN LA FEF

La Fecha FIFA tras el Mundial será importante para sacar conclusiones en una selección que no tendrá más a Hernán Galíndez ni a Enner Valencia que se despidieron tras la eliminación del certamen orbital. Sin embargo, el claro objetivo de la FEF es elegir al mejor perfil para buscar un buen torneo en la Copa América 2028 que será la primera competencia oficial.

Bajo ese panorama, ya estarían barajando opciones, entre ellas, a dos extranjeros. El primero sería nada más ni nada menos que Marcelo Gallardo con el que tendrían que negociar con un dineral, pero es un entrenador que en estos momentos no tiene cargo.

Por ahora, Marcelo Gallardo está trabajando en ESPN como analista del Mundial y seguramente, cuando termine el torneo podría empezar a tomar decisiones pensando en una posible oferta de la selección de Ecuador o a la espera de algún equipo que quiera contar con sus servicios para la siguiente temporada.

Algunas versiones indican que Marcelo Gallardo está en el radar de la FEF, peo la cosa es que tendrían que poner sobre la mesa un dineral para poder sellar la contratación del ex River Plate. De acuerdo con El Futbolero de Ecuador, se estima que su salario oscilaría entre los 2,5 y 3 millones de dólares anuales.

Habrá que esperar qué puede pasar con los siguientes pasos de Marcelo Gallardo, que, seguramente se definirán cuando termine la Copa del Mundo con una oferta y una negociación clara entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el argentino.

MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ, EL ENTRENADOR ESPAÑOL QUE LLAMA LA ATENCIÓN

Además de Marcelo Gallardo, aparece otro entrenador español que puede ser el elegido por la FEF. La última experiencia con un ibérico no fue la mejor tras la eliminación de Félix Sánchez Bas. Sánchez no pudo sellar la clasificación en el Mundial 2022 para los octavos de final y ese es el recuerdo que tienen con él.

Sin embargo, con Miguel Ángel Ramírez parece distinto, pues es un entrenador que conoce a la perfección el fútbol ecuatoriano y a jugadores como Willian Pacho, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, entre otros. Ramírez estuvo en Independiente del Valle en 2019-2020 y quedó campeón de la Copa Sudamericana.

Conoce bien el fútbol ecuatoriano y el formativo con su experiencia en Independiente del Valle, que es la cuna del balompié de Ecuador exportando jugadores al exterior.

De acuerdo con el medio MrOFFSIDER, Miguel Ángel Ramírez también llama la atención para tomar el puesto que dejó Sebastián Beccacece. Además, podrían buscarlo, dado que recientemente dejó su cargo en el Malmo de Suecia. Puede tener más argumentos que Marcelo Gallardo y comenzar antes de la próxima Fecha FIFA.

FELIPE CAICEDO ELIGIÓ ENTRENADOR PARA ECUADOR

Uno de los referentes del fútbol ecuatoriano y de la selección de Ecuador, Felipe Caicedo también se metió en la discusión. ‘Felipao’ siempre ha sido muy crítico contra Sebastián Beccacece. Antes de arrancar el Mundial dejó claro que el argentino no era el ideal.

Mantuvo ese argumento en toda la Copa del Mundo y tras la salida del entrenador, Felipe Caicedo dejó un claro mensaje en su cuenta de X, “no se puede volver a fallar con la elección del próximo entrenador de La Tri: o llega un nombre importante que le pueda dar el salto de calidad, o se apuesta por uno de la casa, joven, exjugador y con ideas claras”.

Habrá que esperar las decisiones que tomará la FEF para definir el entrenador de Ecuador. Vendrá una nueva generación junto con esta llena de jóvenes que quieren seguir dando de qué hablar en próximas Fechas FIFA y en la Copa América 2028.