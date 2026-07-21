Premios que entregará la Liga Betplay 2026-II

El conteo regresivo para que inicie una nueva edición de la Liga Betplay es cada vez más corto y los equipos se están preparando de la mejor manera en medio de la pretemporada, tanto en trabajos físicos como en el mercado de fichajes, para arrebatarle el bicampeonato a Junior y quedarse con los respectivos premios que otorga la competencia.

Lea también Dávinson Sánchez tiene su futuro definido: Galatasaray tomó decisión

Más allá de un incentivo económico y el respectivo trofeo, la Liga Betplay otorga los anhelados cupos a competencia internacional, los cuales están divididos de la siguiente manera.

Cupos de torneo internacional que otorga la Liga Betplay

El certamen de clausura comenzará de manera oficial a partir del viernes 24 de julio y a partir de este momento inicia la carrera por el título, pero también por sumar la mayor cantidad de puntos posibles para la tabla de la reclasificación, la cual juega un papel importante en la distribución de cupos a competencia internacional.

El Fútbol Profesional Colombiano, más puntualmente la Liga Betplay, cuenta con cuatro plazas a la Copa Libertadores. Uno de ellos ya está ocupado por Junior de Barranquilla, campeón del semestre de apertura y otro se definirá también con el campeón del semestre de clausura.

Lea también América definió a su nuevo extremo extranjero: firmó por un año

Estos campeones se quedarán con un cupo directo hacia la fase de grupos del certamen. Mientras que los dos cupos restantes se definen por el tema de puntos en la reclasificación, la cual está liderando en este momento Atlético Nacional.

¿Qué equipos juegan la Copa Sudamericana?

Según se dio a conocer en el reglamento, el ganador de la Copa Betplay 2026 recibirá un reconocimiento económico, equivalente al rubro total entregado como premio en la Superliga Betplay, el cual correspondería a un total de $670 millones de pesos.

A este premio monetario se suma también la oportunidad de participar en la Copa Sudamericana 2027 como (Colombia N°1), siempre y cuando participe en la División Principal (LIGA BETPLAY DIMAYOR) organizada por la DIMAYOR en el año 2027.

Además del ganador de la Copa Betplay, también jugarán este certamen los clubes que estén presentes en la casilla 5, 6 y 7 de la tabla de la reclasificación, los cuales disputarán las fases previas de la competencia.

Lea también Inesperado equipo comienza acercamientos con Gustavo Costas

Tabla de la reclasificación de la Liga Betplay

Pos. Equipo PTS

1 Atlético Nacional 55

2 Junior 44

3 Tolima 37

4 Santa Fe 35

5 Once Caldas 34

6 América 34

7 Pasto 34

8 Inter Bogotá 28

9 Cali 27

10 Millonarios 26