Después de tres fechas completas en el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20 que este año se desarrolla en Paraguay, Brasil lidera la tabla del hexagonal con nueve puntos y se acerca a su undécimo título consecutivo en este tipo de campeonatos, una hegemonía que las ecuatorianas, segundas con siete unidades, buscarán romper en el primer partido de la penúltima jornada.
Brasil llega a este compromiso con puntaje perfecto y busca seguir por esa senda de la victoria luego de vencer a Paraguay, Colombia y Argentina, este último triunfo fue goleada por 4-0 ante el cuadro ‘albiceleste’.
Ecuador quiere dar el batacazo frente a la ‘Canarinha’
Por su parte, la ‘Tri’ buscará su tercera victoria en esta fase del campeonato luego de imponerse a Colombia, Argentina y recientemente empatar 2-2 con Venezuela, resultados que lo dejan a tiro del liderato si llega a vencer a la favorita Brasil.
Es importante recordar que tanto Ecuador como Brasil ya ganaron boleto de manera anticipada al Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Polonia a partir del próximo 5 de septiembre, así que resta saber cuáles son las otras dos selecciones que participarán a la cita orbital.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Ecuador vs. Brasil
El partido correspondiente a la fecha 4 del hexagonal final del presente Sudamericano Femenino Sub-20 se llevará a cabo este miércoles 25 de febrero a partir de las 4:00 p.m. en Colombia, duelo que se podrá ver en este país por la App del Canal RCN.
En otros países de Latinoamérica se podrá disfrutar del compromiso por DirecTV Sports, en Paraguay por Tigo Sports, en Venezuela por inter y en Estados Unidos por la plataforma en ‘streaming’ de ViX.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 16:00 horas
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 17:00 horas
Argentina, Uruguay y Brasil: 18:00 horas
ET Estados Unidos: 16:00 horas
PT Estados Unidos: 13:00 horas.