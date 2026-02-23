Colombia respira en el Sudamericano Sub-20: esto necesita para ir al Mundial

Ya hay cosas que se están definiendo después de tres fechas del Hexagonal Final del Sudamericano Femenino Sub-20. Por un lado, Brasil se despachó contra Argentina y esto selló la clasificación al Mundial de las brasileñas que sueñan con su undécimo título en esta competencia continental. Ecuador igualó con Venezuela y ya estaría definida su boleto a la Copa del Mundo.

En ese sentido, quedan solo dos cupos por definirse de cara al Mundial de Polonia que se jugará en septiembre. Los otros boletos se decidirán hasta la quinta jornada con Paraguay, Venezuela, Colombia y Argentina peleando.

Colombia cerró la tercera jornada con un empate ante Paraguay que permitió que las colombianas sumaran la primera unidad en esta fase final y que salieran del fondo de la tabla. La goleada de Brasil a Argentina dejó a la ‘Albiceleste’ en la sexta casilla y a la ‘Tricolor’ en la quinta posición. Con este puntaje, ¿qué necesitan las dirigidas por Carlos Paniagua para ir al Mundial de Polonia?

LAS NECESIDADES DE COLOMBIA EN EL SUDAMERICANO PARA CLASIFICAR AL MUNDIAL

Con este panorama, la Selección Colombia se adueñó de la quinta casilla y está a solo una unidad de Venezuela que está en la cuarta casilla. Para la próxima fecha, el combinado cafetero enfrentará justamente a las venezolanas con la necesidad de llevarse la victoria para sumar cuatro unidades. El hecho de vencer a la ‘Vinotinto’ será vital para superarlas y afianzarse en la parte alta.

En caso de que eso suceda, la Selección Colombia deberá esperar lo que pase con el partido entre Paraguay y Argentina. Si pierden o empatan las argentinas, esto ayudará a que las colombianas se afiancen cada vez más. En la última fecha, las cafeteras se ven las caras con la ‘Albiceleste’. Sumar un punto las dejaría en Polonia, siempre y cuando Venezuela no le gane a Brasil.

Gracias a ese empate sobre el final, Colombia cuenta con varios escenarios que le pueden dar la clasificación. El empate contra Venezuela también los podría dejar vivos, siempre y cuando Argentina no le gane a Paraguay y que en la última jornada superen a las argentinas y que las venezolanas no superen a Brasil.

De hecho, si Colombia empata los dos partidos que le quedan ante Venezuela y Argentina, y si las argentinas no vencen a Paraguay en la cuarta jornada ni tampoco las venezolanas suman contra Brasil, podrían sellar la clasificación con tres unidades igualando con la ‘Vinotinto’ en puntos, pero con mejor diferencia goleadora.

En caso de que Colombia pierda los dos partidos que le quedan contra Venezuela y Argentina, se acabarán las ilusiones para Carlos Paniagua en el intento por sellar la clasificación a un nuevo Mundial. No pueden dejar de sumar en lo que resta.