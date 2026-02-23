Sudamericano Femenino sub 20: tabla de posiciones hexagonal - fecha 3

Llegó a su fin la tercera fecha del hexagonal final del Sudamericano sub 20 y junto con ello se van definiendo también a las selecciones que se quedarán con uno de los anhelados cupos para clasificar a la Copa Mundial 2026.

Brasil ratificó su gran momento en la competencia tras vencer por goleada 4-0 a Argentina, con quien ya se había topado en la fase de grupos. Este resultado deja a la 'canarinha' como líder de la tabla de posiciones con nueve unidades y un cupo prácticamente asegurado en el Mundial.

Lea también Junior vuelve a perder y Arias explota: enojo total con sus jugadores

Resultados tercera fecha del Sudamericano Femenino sub 20

La tercera jornada de la instancia final del Sudamericano fue inaugurada por Venezuela y Ecuador, quienes se repartieron los puntos tras una auténtica lluvia de goles que terminó con un marcador de 2-2.

Lo siguió el duelo entre Brasil vs Argentina, el clásico sudamericano que se terminó llevando la 'verdeamarelha' con un contundente marcador de 4-0 que extiende su invicto a tres partidos consecutivos sin perder en esta instancia de la competencia.

Lea también Problemas para Quintero y la Selección Colombia: salió lesionado de River Plate

Finalmente la jornada la cerró Paraguay y Colombia, dos escuadras que ya se habían visto en la fase de grupos, y que se terminaron repartiendo los puntos tras empatar 1-1, la cual la deja de la siguiente manera.

Brasil: 9 puntos Ecuador: 7 puntos Paraguay: 3 Venezuela: 2 Colombia: 1 Argentina: 1

En otras noticias: Falcao revive la polémica en la Selección Colombia

Próximo partido de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub 20

El siguiente reto del equipo comandado por Carlos Paniagua se jugará en el marco de la fecha 4 cuando se mida ante otra "vieja conocida", la Selección de Venezuela. Este duelo se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero y podría llegar a definir si la 'tricolor' ratifica su puesto en el Mundial.