La emergencia que golpea al departamento de Córdoba también toca de cerca a la arquera de la Selección Colombia Femenina, Katherine Tapia. Aunque la portera atraviesa un momento deportivo destacado tras consagrarse campeona de la Supercopa en Brasil, Tapia admitió que su pensamiento está en su tierra.

Katherine Tapia dijo: “Si le pasa algo a mi familia, mi cabeza no va a estar en el fútbol”

Aunque atraviesa un momento deportivo destacado tras consagrarse campeona de la Supercopa en Brasil, Tapia admitió que su pensamiento está en su tierra. Reveló que su familia se encuentra pendiente de evacuación ante el avance de la emergencia y fue clara sobre su prioridad: “Si le pasa algo a mi familia, mi cabeza no va a estar en el fútbol”.

La arquera aseguró contar con el respaldo total de su club para viajar en caso de ser necesario: “Tengo todo el apoyo del club en cualquier momento si va a pasar algo,, no lo permita Dios, puedo viajar y estar más cerca de mi familia porque me hace sentir un poco más de tranquilidad con toda la situación”.

Tapia, el alerta por emergencias en Córdoba "Estaba leyendo un reporte son casi 156 mil familias damnificadas"

La figura de la Selección Colombia expresó dolor por la magnitud de la crisis, que deja miles de familias damnificadas: “He tenido comunicación cómo podemos buscar ayudar a esas familias y eso en parte como te digo estoy viviendo un momento muy feliz pero mi cabeza está en Córdoba en todo lo que está pasando. Estaba leyendo un reporte son casi 156 mil familias damnificadas y casi perdiendo prácticamente todo”.

La portera envió un mensaje de apoyo a los cordobeses, reiterando que, aunque esté lejos, buscará ayuda para su departamento: “Muchas gracias por este espacio desearle a todos los cordobeses mandar un mensaje especial que estoy fuera del país y de mi departamento pero desde acá voy a poder aportar mi granito arena tocando puertas para ver cómo podemos ayudar a todas las familias damnificadas y muchas gracias de verdad por todo el apoyo que siempre me brindan”.