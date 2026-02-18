Revelan ciudad donde Colombia jugará partido de despedida previo al Mundial

La Selección Colombia que dirige el técnico Néstor Lorenzo es uno de los equipos del continente americano llamados a ser protagonistas en el Mundial de la FIFA 2026, conjunto ‘Tricolor’ que tiene grandes aspiraciones luego de quedar tercero en las Eliminatorias y en ese torneo clasificatorio obtener sonados triunfos ante Brasil y Argentina.

El equipo ‘cafetero’ ya palpita lo que será la cita orbital y va ultimando detalles previos que incluye partidos amistosos, donde no solo están contemplados los dos que habrá a finales de marzo contra la Selección de Francia de Kylian Mbbapé y la Croacia de Luka Modric.

Fecha y sede del partido de despedida de la Selección Colombia previo al Mundial 2026

De acuerdo con información del periodista Cesar Augusto Londoño, la Selección Colombia tiene pensado disputar dos partidos más antes del inicio del campeonato mundial, donde uno sería de despedida en la ciudad de Bogotá el próximo 29 de mayo si finalmente se dispone de la cancha de El Campín en esa fecha.

Además, la fuente indica que el equipo liderado por James Rodríguez y Luis Díaz tendrá un amistoso más en California, Estados Unidos el 7 u 8 de junio con rival por definir previo a su debut en la cita orbital, el cual recordemos será el 17 de aquel mes frente a Uzbekistán.

¿Cómo es el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

El equipo ‘Tricolor’ quedó ubicado en el grupo K de la Copa del Mundo y tendrá como rivales a Uzbekistán, Portugal y un seleccionado que llegará desde el repechaje intercontinental, minitorneo clasificatorio que se llevará a cabo a finales de marzo en territorio mexicano y que tendrá como participantes a la República Democrática del Congo, Nueva Caledonia y Jamaica.

