Edwuin Cetré cambiaría Argentina por gigante del Brasileirao

El mercado de fichajes en Sudamérica comienza a moverse con fuerza y varios futbolistas colombianos aparecen en el radar de clubes poderosos del continente. Uno de ellos es Edwuin Cetré, quien viene de cerrar un 2025 inolvidable en el fútbol argentino y ahora podría estar ante una decisión clave para su carrera.

El atacante, que se ganó un lugar importante en Estudiantes de La Plata, despertó interés fuera de Argentina tras su protagonismo en los títulos recientes. Su presente deportivo lo puso nuevamente en la vitrina internacional y abrió la puerta a un posible cambio de liga en este inicio de 2026.

El gran 2025 que puso a Cetré en el radar

Edwuin Cetré fue una de las piezas destacadas del Estudiantes campeón del Torneo Clausura y del Torneo de Campeones. En un equipo que cerró el año en alto nivel, el colombiano apareció en momentos decisivos, aportando goles, asistencias y desequilibrio ofensivo que marcaron diferencia.

Ese rendimiento no solo lo consolidó como titular habitual en el esquema de Eduardo Domínguez, sino que también fortaleció su vínculo con la hinchada del Pincharrata. Con 85 partidos disputados, doce goles y doce asistencias, Cetré se convirtió en un jugador confiable y valioso dentro del proyecto deportivo del club.









Palmeiras aparece como opción fuerte

Según información del periodista Lea Maza, Palmeiras es el club que más fuerte ha avanzado por el colombiano. Desde Brasil aseguran que el verdao prepara una oferta cercana a los siete millones de dólares, cifra que convertiría a Cetré en una de las transferencias colombianas más importantes dentro del continente.

La operación, sin embargo, no sería sencilla. Estudiantes considera al extremo una pieza clave y no tiene urgencia por vender. Aun así, el poder económico del club brasileño y la posibilidad de competir en el Brasileirao y la Copa Libertadores podrían inclinar la balanza en favor de un traspaso.

Edwuin Cetré atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y su futuro inmediato podría estar lejos de Argentina. Palmeiras aparece como un destino de peso, capaz de ofrecerle un salto competitivo y económico. En los próximos días se espera una oferta formal que terminará de definir si el colombiano inicia una nueva aventura en el fútbol brasileño o continúa siendo protagonista con Estudiantes en 2026.