¿Se le cae el sueño a Cetré? Dictan sentencia con su futuro

Con Estudiantes de La Plata, Edwuin Cetré se ha convertido en una de las grandes figuras del fútbol argentino. Fue campeón con el ‘Pincharrata’ de la Primera División y también ganó el Trofeo de Campeones remontándole el partido a Platense. Con el título se viene la Copa Libertadores.

Sin embargo, apareció el rumor de que Estudiantes de La Plata no tendría a Edwuin Cetré para jugar la competencia internacional, producto de importantes opciones de ofertas que tiene sobre la mesa el extremo nacido en Cali y que pasó por el Junior de Barranquilla y por Deportivo Independiente Medellín.

De hecho, de acuerdo con información de Alexis Rodríguez, el extremo está en el radar de clubes de Europa, especialmente de España con el interés del Sevilla y el Rayo Vallecano. Además del Botafogo en Brasil. Las inquietudes de los tres clubes vienen tomando forma, pero no hay nada concreto.

CARLOS ANTONIO VÉLEZ REVELÓ EL FUTURO DE EDWUIN CETRÉ

En su canal de YouTube, Carlos Antonio Vélez tocó el tema de Edwuin Cetré y de qué tan ciertas son esas opciones de jugar en Europa. Infortunadamente, bajó al vallecaucano de la nube, “en un 80% va a seguir en Estudiantes de La Plata, lo necesita para la Copa Libertadores. Hizo un campañón, fue el mejor jugador del Clausura argentino y el mejor del club, con todo y eso que hubo jugadores que marcaron goles importantes”.

Sin duda alguna, Estudiantes no quiere perder al vallecaucano, “no tiene ofertas de Europa, me lo ha confirmado directamente su representante. Me dijo que había tratativas de México y Brasil, pero la prioridad la tenía Estudiantes de La Plata”, indicó Carlos Antonio Vélez.

“Para que lo tengan claro, Cetré se queda en Estudiantes, o se va a Brasil o a México. Europa no está en la cuenta”, concluyó Carlos Antonio Vélez. El cuadro platense no tiene pensado dejar salir al extremo, teniendo en cuenta todo lo que se están jugando a lo largo del 2026 con la prioridad de la Copa Libertadores.

LOS NÚMEROS DE EDWUIN CETRÉ QUE LLAMA LA ATENCIÓN DEL FÚTBOL INTERNACIONAL

Edwuin Cetré fue el jugador más influyente de Estudiantes de La Plata a lo largo del Clausura 2025. Marcó seis goles y dio seis asistencias en 42 partidos disputados, mismos números que en el 2024 con un partido jugado de más.

Los buenos números lo dejan como uno de los grandes jugadores del año y no hay ninguna pretensión de que lo dejen salir de la institución. El club quiere jugar la Copa Libertadores con Edwuin Cetré que también fue figura en esta competencia durante el 2025.

Estudiantes de La Plata con Edwuin Cetré llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores en este 2025. No pudieron sacar adelante la competencia para clasificar a fases definitivas. El vallecaucano fue uno de los grandes jugadores en todas las competencias del equipo platense.