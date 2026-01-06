Los rumores sobre el futuro de Edwuin Cetré comenzaron a circular con fuerza en el fútbol argentino y rápidamente encendieron el debate entre hinchas, analistas y dirigentes.

El delantero colombiano, hoy una de las piezas más valiosas de Estudiantes de La Plata, volvió a quedar en el centro de la escena tras versiones que apuntaban a una posible salida del club de cara al mercado de fichajes de la temporada 2026.

Cetré fue, sin discusión, una de las grandes figuras del ‘Pincha’ en la obtención del título de la Liga del Clausura Argentina 2025. Su desequilibrio por las bandas, su capacidad para romper líneas y su aporte en momentos decisivos lo convirtieron en un futbolista determinante dentro del esquema albirrojo.

El atacante, que llegó a La Plata tras su paso por Junior de Barranquilla, acumula cuatro títulos con la camiseta de Estudiantes, una cifra que lo posiciona como uno de los extranjeros más exitosos del ciclo reciente. Ese palmarés, sumado a su madurez futbolística, alimentó naturalmente las especulaciones sobre su continuidad.

La situación tomó mayor fuerza luego de que River Plate descartara la posible incorporación de Sebastián Villa, un nombre que había sonado con insistencia para reforzar el frente de ataque del equipo de Núñez. Ante ese vacío, desde suelo argentino comenzaron a señalar a Cetré como una opción viable para cubrir ese perfil ofensivo, pensando ya en el armado del plantel para 2026.

Sin embargo, con el correr de los días, la versión fue perdiendo fuerza. Desde la directiva de River se encargaron de aclarar que el ex Junior no está dentro de las pretensiones del club millonario. La confirmación fue contundente y buscó cerrar cualquier especulación alrededor de un interés formal. En Núñez, al menos por ahora, miran hacia otros horizontes para reforzar su ataque.

Mientras tanto, en Estudiantes de La Plata el mensaje es claro y coherente con el proyecto deportivo. Cetré es considerado una de las grandes cartas del equipo de cara a la Copa Libertadores 2026, torneo en el que el club tiene depositadas enormes expectativas.

La dirigencia y el cuerpo técnico entienden que su aporte será clave para competir a nivel continental, tanto por su jerarquía individual como por su liderazgo dentro del grupo.

Lejos de apresurarse, el ‘Pincha’ apuesta por la continuidad y la estabilidad. En ese contexto, los rumores de salida parecen más producto del mercado y de la lógica especulativa del fútbol argentino que de una realidad concreta.

Cetré, mientras tanto, sigue enfocado en su presente, consciente de que su nombre seguirá circulando, pero también respaldado por un club que lo ve como protagonista del futuro inmediato.

Así, entre versiones que nacen y se apagan, Edwuin Cetré continúa siendo noticia, no por una transferencia confirmada, sino por el peso específico que ha ganado en el fútbol argentino.