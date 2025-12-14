Edwuin Cetré, campeón de Argentina con Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata se coronó campeón del Torneo Clausura del fútbol argentino tras imponerse por 5-4 en los penaltis de la final ante Racing Club, en un partido emotivo que terminó 1-1 en tiempo suplementario.





En un duelo que se llevó a cabo en un colmado estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, Estudiantes empató en el tiempo adicionado de los 90 reglamentarios con un golpe de cabeza de Guido Carrillo luego de que Adrián ‘Maravilla’ Martínez pusiera a la ‘Academia en ventaja en el minuto 81.





En la definición por penaltis, Facundo Cambeses y el uruguayo Fernando Muslera atajaron un disparo cada uno y, en el último, Franco Pardo estrelló su remate en el palo para la coronación del equipo platense, que no había logrado conquistas en este 2025.

















Para Estudiantes, además del título, se consigue la clasificación a la próxima Copa Libertadores, mientras que Racing Club deberá disputar la Copa Sudamericana, dejando sin competencia internacional a un expectante Independiente que debía aguardar la coronación de su eterno rival para tener torneo continental en 2026.





Tras esta coronación, Estudiantes de La Plata se mantiene invicto en definiciones mano a mano con Racing Club porque en el único antecedente en el Torneo Metropolitano de 1967, el ‘León’ había ganado por 3-0, con goles de Eduardo Madero, Juan Ramón Verón y Felipe Ribaudo.





Estudiantes de La Plata, que había pedido la única final que disputó en el año por la Supercopa Internacional, de la mano de Eduardo Domínguez sumó su undécimo título a nivel local, que se suma a sus seis coronas internacionales.





El Estudiantes dirigido por Eduardo Domínguez había sido octavo en el grupo A y se había metido en los playoffs gracias a una combinación de resultados en la última fecha. Sumó 21 unidades producto de seis victorias, tres igualdades y siete caídas.





En la primera instancia de eliminación directa había dado el golpe contra Rosario Central en el ‘Gigante de Arroyito’ 1-0 con gol de Edwin Cetré, mientras que en cuartos había superado a Central Córdoba en Santiago del Estero 1 a 0 con tanto de Tiago Palacios.





En semifinales, el triunfo había sido ante su clásico rival, Gimnasia de La Plata, como visitante en ‘El Bosque’ por el mismo resultado gracias a otra conquista de Palacios.





La final de esta acalorada noche fue muy pareja durante el primer tiempo con pocas opciones de abrir el marcador: una de Duvan Vergara para Racing y otra de Guido Carrillo para Estudiantes, pero ninguna lo suficientemente clara como para desnivelar el tanteador.





La segunda etapa fue similar hasta que en el minuto 81 una asistencia frontal dejó a Adrián ‘Maravilla’ Martínez ganándole la espalda a Santiago Núñez y luego enganchado ante la salida de Fernando Muslera y definiendo con una vaselina perfecta.





Todo parecía indicar que ese sería el gol de la victoria pero en la última jugada del tiempo regular, un centro perfecto de José Sosa encontró un golpe de cabeza perfecto de Guido Carrillo para dejar sin opciones a Facundo Cambeses y llevar la definición al tiempo suplementario.





En esos 30 minutos, ‘Maravilla’ Martínez y Adrián Fernández tuvieron las opciones para que Racing sellara la victoria pero la falta de puntería llevó la determinación del campeón desde el punto penalti.





En la definición desde los doce pasos, para Estudiantes sólo el remate del colombiano fue contenido por Facundo Cambeses, mientras que el uruguayo Fernando Muslera se lo atajó al uruguayo Gastón Martirena y Franco Pardo lo estrelló en el palo.





Estudiantes, ganador de esta final además de adjudicarse el título logró el pasaporte a la Copa Libertadores y disputará el sábado próximo la final del Trofeo de Campeones ante Platense, ganador del Torneo Apertura.





- Ficha Técnica





1 (4). Racing Club: Facundo Cambeses; Facundo Mura (m.87, Gastón Martirena), Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni (m.100, Bruno Zuculini), Santiago Sosa, Agustín Almendra (m.75, Adrián Fernández); Santiago Solari (m.75, Tomás Conechny) (m.118, Luciano Vietto), Adrián Martínez, Duván Vergara (m.87, Franco Pardo).





Entrenador: Gustavo Costas.





1 (5). Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez (m.83, Eric Meza), Leandro González Pirez, Santiago Núñez (m.95, Facundo Rodríguez), Santiago Arzamendia (m.89, Gastón Benedetti); Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi (m.83, Lucas Alario); Tiago Palacios (m.74, Joaquín Tobio Burgos), Cristian Medina (m.89, José Sosa), Edwuin Cetré; Guido Carrillo.





Entrenador: Eduardo Domínguez.





Goles: 1-0, m.81: Adrián Martínez. 1-1, m.90+2: Guido Carrillo.





Definición por penaltis: Para Racing convirtieron Adrián Martínez, Luciano Vietto, Agustín García Basso, Santiago Sosa, mientras que Fernando Muslera le contuvo el disparo a Gastón Martirena y Franco Pardo estrelló su remate en el palo. Parra Estudiantes convirtieron José Sosa, Lucas Alario, Joaquín Tobio Burgos, Eric Meza y Facundo Rodríguez, mientras que Facundo Cambeses le atajó el disparo a Edwin Cetré.





Árbitro: Nicolás Ramírez amonestó a Adrián Martínez, Nazareno Colombo, Franco Pardo, Ramón Gómez, Guido Carrillo, Tiago Palacios y Gastón Benedetti.





Incidencias: Partido final del Torneo Clausura disputado en el estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, ante 38 mil espectadores.