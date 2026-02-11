¿Qué pasó con Edwin Cetré y Boca Juniors? Cambiarían las condiciones

Edwuin Cetré es uno de los colombianos que se ha hecho un lugar en Argentina. Su desempeño con Estudiantes de La Plata lo llevó a ser considerado uno de los mejores jugadores de la liga. De hecho, su salida al fútbol de Brasil era casi un hecho, despertando el interés de Athletico Paranaense.

Sin embargo, su llegada al Brasileirao se frustró. Estudiantes de La Plata informó la situación del colombiano “A pesar de los avances previos, la operación ha quedado sin efecto debido a divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”.

De acuerdo con información del medio Globo Esporte, uno de los motivos por los que Paranaense no fichó a Edwuin Cetré, fue una cirugía a la que fue sometido hace algunos años, durante su paso por el fútbol de México.

Edwuin Cetré, sin nada definido para el 2026

Paranaense iba a pagar una cifra cercana a los 6 millones de dólares, siendo la transferencia más cara en la historia del club. Ahora, en los días recientes se hablaba del interés por parte de Boca Juniors en Edwuin Cetré, destacando todo lo que ha aportado al cuadro platense.

Ahora, Boca Juniors frenaría por el momento, la llegada de Edwuin Cetré a La Bombonera, a la espera de un análisis médico profundo.

Boca Junios pausaría el fichaje de Edwuin Cetré

De acuerdo con información de la prensa argentina, Boca Juniors no ficharía a Edwuin Cetré, por el momento. Buscarían una alternativa para hacerse con los servicios del colombiano. Así lo dio a conocer TyC Sports “Se estancó el pase de Edwin Cetré a Boca por diferencias en los criterios médicos durante los primeros exámenes que se realizó. Algo similar había ocurrido semanas atrás cuando iba a ser transferido a Athletico Paranaense de Brasil, pero no superó la revisión. Por el momento la transferencia está frenada, pero no caída”.

¿Cuál era el acuerdo entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata por Edwuin Cetré?

Boca Juniors tenía un acuerdo con Estudiantes de La Plata, pagando el 50% de sus derechos y a la espera de llegar a un acuerdo con Independiente Medellín, por el porcentaje restante.

Ahora, Boca Juniors no cierra del todo la opción de Edwuin Cetré, buscarían otros términos en el tema económico, teniendo en cuenta la situación médica del colombiano.