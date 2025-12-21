Edwuin Cetré se aleja de Estudiantes y firmaría con un campeón de Europa

Edwuin Cetré podría dar el salto al fútbol europeo en el próximo mercado, pues su nombre aparece en el radar del Sevilla de España.

El club andaluz, máximo campeón de la Europa League, tendría al colombiano en sus planes y ya estaría avanzando en su posible fichaje.

El buen momento de Cetré en Estudiantes de La Plata ha sido clave para despertar el interés del equipo español.

Recientemente, el atacante viene de consagrarse campeón del Trofeo de Campeones con el conjunto argentino, tras vencer a Platense.

A sus 27 años, Cetré fue uno de los jugadores más regulares del Pincha durante la temporada, ganándose un lugar protagónico en el esquema ofensivo.

Estadísticas de Edwuin Cetré en Estudiantes

En lo corrido del 2025, el colombiano disputó 41 partidos oficiales, en los que aportó seis goles y cinco asistencias.

Su rendimiento no solo llamó la atención en España, sino que también despertó interés de clubes de otras ligas, aunque Sevilla aparece como una opción concreta.

Claro está que, según el periodista Alexis Rodríguez, el futuro del caleño también podría estar ligado a Rayo Vallecano o Botafogo, otros dos clubes que lo pretenden.

Cabe recordar que Independiente Medellín conserva un porcentaje de sus derechos deportivos, lo que podría influir en una eventual negociación.

Por ahora, el futuro de Edwuin Cetré se empieza a definir, con la posibilidad latente de vestir la camiseta del Sevilla en la próxima temporada.