Falcao confirmó que volverá al fútbol profesional: “Voy a jugar”

Radamel Falcao García confirmó que sigue vigente y su paso por el fútbol profesional no ha terminado, luego de dejar abierta la puerta a un regreso a las canchas en los próximos meses.

La noticia fue revelada por el propio delantero durante el partido de despedida de Mario Alberto Yepes, donde atendió a ESPN Colombia y habló de su futuro inmediato.

En ese compromiso, disputado a manera de homenaje, Falcao marcó uno de los goles y dejó ver que, pese a su edad, mantiene intactas las ganas de competir.

El atacante, próximo a cumplir 40 años, fue claro al asegurar que su intención es volver a jugar de manera profesional, aunque sin confirmar todavía su próximo destino.

“Quiero jugar. Voy a jugar pero todavía no sé dónde”, fue la declaración de Falcao, que de inmediato reactivó las versiones sobre su futuro.

Falcao podría jugar en la MLS

En los últimos meses, el nombre del goleador histórico de la Selección Colombia ha sido vinculado en varias ocasiones con posibles opciones en la MLS de Estados Unidos.

Cabe recordar que Falcao no disputa un partido oficial desde el 19 de junio de 2025, cuando anotó con Millonarios ante Santa Fe, aunque ese gol no evitó la eliminación de su equipo.

Por ahora, el futuro del delantero permanece en suspenso, y se espera que en los próximos días haya claridad sobre el club en el que continuará su carrera profesional.