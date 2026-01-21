El Indio Ramírez reapareció y fue anunciado por su nuevo equipo

El mediocampista colombiano Juan Pablo ‘Indio’ Ramírez ya definió su futuro y continuará su carrera en el fútbol brasileño. El volante antioqueño de 28 años fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Esporte Clube Avenida, equipo que compite en el Campeonato Gaúcho.

Ramírez llega al conjunto brasileño en condición de agente libre, luego de finalizar su vínculo con el Anorthosis de Chipre, club en el que militó durante su más reciente experiencia en el fútbol europeo.

Lea también Dos jugadores podrían salir de Santa Fe pese a estar inscritos

Con este fichaje, el ‘Indio’ suma un nuevo país a su recorrido internacional, en el que ya había tenido presencia en Asia y Europa, además de su amplio recorrido en Sudamérica. En su presentación, el futbolista posó con la camiseta número 10, un dorsal que refleja el rol creativo que se espera de él en Avenida.

Trayectoria de Juan Pablo 'Indio' Ramírez

En Colombia, Juan Pablo Ramírez es recordado por sus pasos por Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Leones y Atlético Bucaramanga, equipos en los que logró consolidarse como un mediocampista de buen manejo de balón y capacidad para llegar al área rival.

Su experiencia en Brasil no es nueva, pues ya había defendido las camisetas de Bahía entre 2020 y 2021, y de América Mineiro en 2022, periodos en los que tuvo continuidad y logró adaptarse al ritmo del fútbol brasileño.

Además, el mediocampista antioqueño también tuvo una etapa en el fútbol de China, lo que amplía su recorrido internacional y respalda su perfil como un jugador con experiencia en distintos contextos competitivos.

Lea también América de Cali negocia con un '9' brasileño

Estadísticas de Juan Pablo Ramírez

A lo largo de su carrera profesional, Ramírez acumula 161 partidos disputados, en los que ha marcado 21 goles y ha entregado 15 asistencias, cifras que evidencian su aporte ofensivo desde la mitad del campo.

Con su llegada al Esporte Clube Avenida, el ‘Indio’ buscará aportar liderazgo y experiencia en el Campeonato Gaúcho, con la intención de consolidarse como una de las piezas clave del equipo en la presente temporada.