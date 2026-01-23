[Video] El Caballo Márquez debutó en su nuevo equipo y participó en un gol agónico

Ricardo ‘Caballo’ Márquez ya tuvo su estreno oficial con el Cartaginés, en un debut que dejó buenas sensaciones y que terminó siendo determinante para su nuevo equipo en la primera división de Costa Rica.

El delantero colombiano fue anunciado recientemente como refuerzo del conjunto Brumoso, aunque no tuvo minutos en las dos primeras fechas del campeonato. Su oportunidad llegó en la tercera jornada, cuando Cartaginés recibió a Alajuelense en un duelo de alta exigencia.

Márquez apareció en el campo de juego al minuto 22 del segundo tiempo, luciendo el dorsal 21, en un momento en el que el partido se mantenía cerrado y sin un dominador claro.

Pese al poco tiempo en cancha, el colombiano logró influir de manera directa en el resultado, aportando presencia ofensiva y movilidad en el frente de ataque del equipo local.

La jugada decisiva se produjo al minuto 44 de la segunda parte, cuando un pase filtrado rompió la línea defensiva rival. Márquez se lanzó al suelo, logró tocar el balón y asistió al chileno Juan Carlos Gaete, quien definió para marcar el único gol del encuentro.

Esa acción le permitió a Cartaginés sumar tres puntos y, al mismo tiempo, dejó una carta de presentación positiva para el atacante colombiano ante su nueva afición.

Este compromiso marcó además un momento especial en la carrera del Caballo, ya que se trata de su primera experiencia en el fútbol internacional, luego de haber desarrollado toda su trayectoria profesional en Colombia.

Estadísticas y trayectoria del Caballo Márquez

Antes de llegar a Costa Rica, Márquez militó en Unión Magdalena, Millonarios y Atlético Bucaramanga, pero solo se consolidó en el cuadro Bananero.

En cuanto a números, Ricardo Márquez acumula 198 partidos como profesional, con un balance de 47 goles y 13 asistencias, cifras que ahora buscará seguir ampliando con la camiseta del Cartaginés.

Video de la asistencia de Caballo Márquez en Costa Rica