Ejemplar sanción a director técnico del FPC por simular un golpe

En el regreso del Fútbol Profesional Colombiano se han vivido tres fechas de la Liga Betplay y dos del Torneo Betplay, pero a pesar de tan pocos partidos que se han jugado, los goles y las polémicas se han hecho presentes.

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Es justamente en la segunda división en donde se está pasando por una controversial situación tras el partido que se jugó entre Patriotas vs Real Santander y en donde el protagonismo se lo terminó llevando Carlos Giraldo, el estratega del cuadro boyacense que fue sancionado drásticamente por Dimayor.

Carlos Giraldo suspendido y con multa económica

Un auténtico partidazo se vivió en la casa de Real Santander, ya que en el transcurso de los 90 minutos se pudieron cantar cuatro goles, pero también se vivió una polémica situación a tan solo media hora de haberse dado el pitazo inicial.

Sobre los 30 minutos, con el marcador en cero, Carlos Giraldo se convirtió en el protagonista del encuentro tras una penosa situación en la que se involucró con un jugador visitante.

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Giraldo intentó frenar un saque lateral por parte de Real Santander y en el intento el jugador que lo iba a efectuar le terminó propinando un golpe en el rostro, lo que causó una exagerada reacción del estratega, quien después de recriminarle al juez central por la jugada salió expulsado.

Sin embargo, la controversia no terminó aquí, ya que tras la evaluación de Dimayor se tomó una contundente decisión, haciendo oficial su suspensión de las jornadas 3, 4 y 5. Además, tendrá que saldar una multa económica de 2.600.000 pesos.

¿Cuáles son los partidos que se perderá Carlos Giraldo?

El paisa de 46 años, luego de conocer la sanción aplicada por parte del Comité Disciplinario, se perdería el partido de la fecha 3 en condición de local contra Barranquilla el 10 de agosto, contra Orsomarso en la fecha 4 y Bogotá, en condición de visitante, por la quinta jornada.