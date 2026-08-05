Dimayor confirmó importante decisión con Santa Fe para la Copa Betplay

El semestre de clausura de la temporada 2026 comenzó de la mejor manera, con varios movimientos en el mercado de fichajes y un regreso deportivo de los equipos que ha dejado bastante de qué hablar, en especial por lo que ha ocurrido en la Copa Betplay, donde se presentaron varias sorpresas en cuanto a resultados.

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Sin embargo, para esta competencia todavía hace falta definir un cupo más para los octavos de final, el cual se quedará el ganador de la llave entre Independiente Santa Fe y Unión Magdalena, los cuales jugarán el partido de ida de la Fase 1B en el Estadio El Campín con la confirmación de Carlos Díaz, de Casanare, como árbitro central.

Terna arbitral confirmada para Santa Fe vs Unión Magdalena en Copa Betplay

El equipo comandado por Pablo Repetto disputará su primer partido de la Copa Betplay 2026 y lo hará frente a Unión Magdalena, escuadra contra la cual se medirá en el Estadio El Campín, a pesar de que se había estipulado que el duelo de ida comenzaría en la casa del 'ciclón bananero'.

Este duelo ha tenido varios retrasos por temas de programación de partidos del cuadro 'cardenal', ya que también se encuentra jugando la Copa Sudamericana y la Liga Betplay, razón por la cual de igual manera se llevarían algunos cambios en la plantilla de jugadores convocados.

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Aún así se espera que el conjunto local pueda sacar ventaja en Bogotá, en un encuentro en donde la altura y el clima los puede favorecer, pero en donde también habrá una terna arbitral en donde no habrá VAR y la cual no "dará el brazo a torcer".

Árbitro: Carlos Díaz

Asistente Nro. 1: Wilson Ortiz

Asistente Nro. 2: Jeferson Ruiz

Cuarto Árbitro: Heibert Calvo

¿Cuándo será el partido entre Santa Fe vs Unión Magdalena por Copa Betplay?

Este primer enfrentamiento que definirá al rival de Fortaleza en los octavos de final de la Copa Betplay se llevará a cabo el miércoles 5 de agosto en El Campín sobre las 19:00 hora local.

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Algunas novedades de Santa Fe para enfrentar a Unión Magdalena

Las principales novedades pasan por la ausencia de Andrés Mosquera Marmolejo y Hugo Rodallega, dos habituales titulares del equipo. En su lugar fueron convocados los juveniles Emiliano Contreras, arquero, y Cristhian Portocarrero, delantero, quienes aún no han debutado como profesionales con la camiseta de Santa Fe.

Según se conoció, los jugadores que salen de la convocatoria son Mosquera Marmolejo, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Daniel Torres, Omar Fernández y Hugo Rodallega. La decisión apunta a dosificar cargas y darles descanso a varios futbolistas importantes del plantel principal.