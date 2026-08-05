Bucaramanga a poco de confirmar el fichaje de Ronaldo

Atlético Bucaramanga, uno de los equipos que más ha dado de qué hablar en el arranque del semestre de clausura de la temporada 2026, no solamente por lo que se ha vivido en las primeras tres jornadas de la Liga Betplay en donde no ha caído, sino por el mercado de fichajes que ha venido llevando a cabo tras la llegada de Pablo Peirano.

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El estratega uruguayo llegó haciendo varios cambios en cuanto a la salida de jugadores, pero también por la contratación de jugadores importantes que han venido aportando poco a poco y en donde podría llegar a estar la de una joven promesa del balompié colombiano, Nilzo Ronaldo.

Bucaramanga ficharía a Ronaldo en condición de préstamo

El conjunto 'leopardo' viene haciendo las cosas bien en la competencia local, habiendo vencido a Millonarios en la primera fecha y salvando dos importantes empates. A esta grata noticia se sumaría recientemente la de la contratación de un nuevo mediocampista que aportará al club con goles y manejo de la pelota.

Aunque Peirano llegó haciendo cambios en la plantilla y se dieron de baja a importantes jugadores como Fáber Gil y Jefferson Mena, de igual manera se volvieron a llevar a cabo contrataciones que equilibraron todo el equipo.

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Bucaramanga le abrió las puertas a Diego Novoa, Víctor Cantillo, Omar Albornoz, pero haría falta un último fichaje, el de Nilzo Ronaldo, mediocampista de 21 años que se formó en una de las mejores canteras del Fútbol Profesional Colombiano, la de Envigado.

En este mercado de fichajes la 'cantera de héroes' ha exportado una gran cantidad de futbolistas a nivel internacional y nacional. Ahora llega el turno de Bucaramanga, el cual ficharía a Nilzo Ronaldo en condición de préstamo de un año con opción de compra.

¿Cómo le fue a Nilzo Ronaldo con Envigado?

El volante de 21 años debutó de manera oficial con el conjunto paisa en la temporada 2024 cuando el club aún militaba en la primera división. Desde entonces tuvo la oportunidad de jugar 38 partidos, 1.216 minutos dentro del campo de juego en los cuales se reportó con un tanto.

Próximo partido de Bucaramanga

El siguiente reto de Pablo Peirano y el 'leopardo' será en el marco de la fecha 4, en condición de visitante, en el Estadio de Fútbol Armando Maestre Pavajeau frente a Alianza FC. Este enfrentamiento se llevará a cabo el domingo 9 de agosto sobre las 4:05 hora local.