El 'Arriero' Herrera salió asustado del Pascual: "América nos sometió"

La fecha 3 de la Liga BetPlay trajo consigo varios empates y partidos emocionantes que dejaron resultados sorpresivos como lo fue la victoria de Pasto de Millonarios y el empate entre Once Caldas y América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero.

El 'blanco blanco' finalmente pudo ponerle fin a la racha de victorias con las que contaba América de Cali en el inicio de la Liga BetPlay, aunque para conseguirlo tuvo que sufrir más de lo esperado, tal como lo dio a conocer el propio Hernán 'Arriero' Herrera.

'Arriero' Herrera se fue contento del empate ante América

Once Caldas empezó con el "pie derecho" la temporada 2026 de la Liga BetPlay, habiendo jugado tres partidos hasta el momento, los cuales han sido frente a rivales fuertes como Santa Fe y el propio América de Cali, y no habiendo caído en ninguno de ellos.

El equipo de Manizales se llevó un punto de oro de Cali que los deja justo en la séptima casilla de la tabla de posiciones con cinco unidades. Este valioso empate el 'Arriero' Herrera lo recalcó ante los medios, dando a conocer que había sido un partido difícil en el que América los sometió por un momento, pero Once Caldas pudo jugarle de igual a igual e incluso poder llevarse la victoria.

"A Once Caldas le faltó un poquito manejar la posesión después del gol, dejamos que américa nos metiera en nuestro campo y aprovechó para empatarnos. América nos sometió después del gol de nosotros, pero en el segundo tiempo mejoramos y pudimos haber ganado el partido. Se pudo sumar ante un equipo difícil como lo es América en su patio".

El 'Arriero' también habló del buen momento de Once Caldas

Desde hace algunas temporadas no se veía un rendimiento tan bueno de Once Caldas y el 'Arriero' reveló que la clave de este éxito momentáneo sería la disminución de la carga deportiva que han tenido a comparación de otros semestres, por lo que ahora están enfocados en avanzar lo que más se pueda en la presente Liga.

"El semestre pasado teníamos tres competencias y nos costó mucho esos tres torneos, ahora tenemos este que estamos dando con todo, lo vamos a luchar y el equipo todos los días está demostrando que va por buen camino. Esperamos clasificar y disputar el título porque el Once está hecho para grandes cosas, está muy metido en lo que es ganar".