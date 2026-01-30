David González tomó decisión con Rodrigo Holgado en América

América de Cali vuelve a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano tras darse a conocer que su delantero, Rodrigo Holgado, podría volver a jugar gracias al fallo a favor del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras la sanción que le habían impuesto en la temporada 2025 y que lo dejaba por fuera de las canchas por un año.

Esta noticia llenó de ilusión a los fanáticos del cuadro 'escarlata' que están ansiosos por cantar más goles durante la temporada, pero también es un alivio para David González, el poder contar un jugador de tanta categoría como lo es Rodrigo Holgado, aunque recientemente también se dio a conocer que su futuro podría estar fuera del club.

David González quiere a Rodrigo Holgado en América

La sanción impuesta por la FIFA se llevó a cabo tras la confirmación de una falsificación de documentos del jugador con el objetivo de poder jugar con la selección de Malasia en eliminatorias rumbo a la Copa Asiática 2027.

Esa decisión disciplinaria incluyó una suspensión de 12 meses sin poder participar en competencias oficiales, lo que obligó al club escarlata a prescindir de uno de sus delanteros más importantes mientras se resolvía el caso.

Lea también ‘Chicho’ Arango firmará con Nacional y San José Earthquakes tomó decisión inmediata

Ahora, a finales del mes de enero y con la compleja situación resuelta, Rodrigo Holgado deberá definir su futuro, si quiere quedarse en América o buscar más oportunidades en el exterior, aunque David González estaría haciendo todo lo posible para que continuara bajo su mando, tal como lo dio a conocer.

"Yo tampoco voy a empezar a hablar más porque al final he sido claro, no hemos podido concretar lo de Rodrigo. Existe la posibilidad de que se quede, hemos hablado con él y la idea es que él esté acá antes del fin de semana".

En otras noticias: No se puede jugar con esa cancha de El Campín

¿Cuándo fue el último partido de Rodrigo Holgado con América?

La última vez que Rodrigo Holgado estuvo dentro de un terreno de juego con la camiseta de América de Cali fue el 24 de septiembre de 2025, cuando el equipo escarlata se impuso 2-0 frente a Deportivo Pasto por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2025-II antes de quedar fuera de actividad debido a una sanción impuesta por la FIFA que lo mantuvo alejado de las canchas hasta que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a su favor en enero de 2026.