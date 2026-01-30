Liga BetPlay 2026-I: tabla de posiciones luego de la tercera fecha

Se disputó el grueso de la tercera fecha de la Liga BetPlay del primer semestre de 2026, la cual inició el pasado martes con tres juegos, en los cuales predominó el empate.

Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga igualaron 2-2 en la primera edición del 'Clásico del Oriente' desde 2020. Fue un juego emocionante pero opacado por los lamentables hechos dentro y fuera del estadio que acabaron con la muerte de un hincha.

Lea también Programación de la cuarta fecha de Liga Betplay 2026-I

Fortaleza y Llaneros igualaron 1-1 en Techo en un juego en el que se cobraron cuatro penaltis. Medellín no pudo ante un Tolima con nueve hombres y terminaron empatando 2-2 en el Atanasio.

Ya el miércoles, Alianza y Boyacá Chicó firmaron un 1-1, mientras que Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira empataron 2-2 en la terrible cancha de El Campín. En Pasto, los Volcánicos derrotaron 2-1 a Millonarios que se quedó sin técnico.

El jueves 29, Águilas Doradas derrotó 2-1 a Cali en el Cincuentenario en la última jugada del partido, Jaguares cayó 2-3 ante un Internacional de Bogotá que tiene buena 'pinta', y América selló un empate 1-1 frente a Once Caldas en el Pascual Guerrero.

El partido entre Junior y Atlético Nacional quedó postergado, aún sin fecha definida, pero con el Romelio Martínez como epicentro.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I / fecha 3

1. Deportivo Pasto – 9 pts

2. Deportes Tolima – 7 pts

3. América de Cali – 7 pts

4. Internacional de Bogotá – 6 pts

5. Llaneros FC – 5 pts

6. Atlético Bucaramanga – 5 pts

7. Once Caldas – 5 pts

8. Fortaleza CEIF – 5 pts

9. Águilas Doradas – 4 pts

10. Atlético Nacional – 3 pts

11. Deportivo Cali – 3 pts

12. Independiente Santa Fe – 3 pts

13. Jaguares de Córdoba* – 3 pts

14. Junior FC* – 3 pts

15. Deportivo Pereira – 2 pts

16. Cúcuta Deportivo – 1 pt

17. Independiente Medellín – 1 pt

18. Alianza FC – 1 pt

19. Boyacá Chicó – 1 pt

20. Millonarios FC – 0 pts

*Con asterisco, los equipos que tienen uno o dos partidos menos disputados