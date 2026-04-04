O'Higgins teme por la Copa Sudamericana con Millonarios: “Un debut muy difícil”

Millonarios arranca el sueño de la fase de grupos de la Copa Sudamericana en Rancagua frente al O’Higgins. El cuadro chileno ya sabe lo que es jugar en Colombia, dado que en la Copa Libertadores se vio las caras con el Deportes Tolima en la fase III.

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Con esa caída de O’Higgins frente al Tolima, el cuadro austral bajó a la Copa Sudamericana directamente a la fase de grupos. Millonarios superó a Atlético Nacional dejándolo atrás en un partido único en el Estadio Atanasio Girardot con una noche ideal de Rodrigo Contreras que ya sabe lo que es jugar en Chile defendiendo los colores de la Universidad de Chile.

Infortunadamente, Millonarios llega a este encuentro de la Copa Sudamericana con un mal antecedente en la Liga BetPlay después de perder por la mínima diferencia frente a Jaguares de Córdoba. Esa caída pegó fuerte, puesto que ahora están afuera del selecto grupo de los ocho clasificados para los Play-Offs.

LUCAS BOVAGLIO PALPITÓ EL DEBUT FRENTE A MILLONARIOS

O’Higgins enfrentó al Deportes Tolima en la Copa Libertadores y ya sabe lo que es medirse contra un club cafetero. Millonarios será una dura prueba en los dos encuentros que tendrán arrancando en Rancagua, y cerrando la última fecha en el Estadio El Campín.

Después del último juego en la Liga de Chile entre el O’Higgins con Audax Italiano que terminó con victoria 2-1 del equipo celeste, el rival de Millonarios empieza a palpitar con tranquilidad lo que será este vital partido que probará la fuerza de ambas instituciones.

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Claramente, Lucas Bovaglio no iba a evitar preguntas sobre el torneo internacional y en la rueda de prensa tras la victoria de O’Higgins afirmó que, “permanentemente tenemos que estar cambiando el chip. Hace unos días atrás era Copa de la Liga. Nos metimos en el torneo de primera. Pasamos a la Copa Sudamericana. Millonarios, un rival importante. La verdad que arrancamos con un debut muy difícil. Pero bueno, este grupo lo exigís y responde. Entonces, da para ilusionarse”.

Además de tener que verse las caras con Millonarios, los australes tendrán duros retos encima en la Copa Sudamericana. El siguiente examen será en condición de visitante contra Sao Paulo, y luego recibirá a Boston River para cerrar la primera ronda de la fase de grupos. Luego será local con los paulistas, visitar a los charrúas y terminarán en Bogotá con los albiazules.

EL ANTECEDENTE RECIENTE DE O’HIGGINS CON EQUIPOS COLOMBIANOS QUE ILUSIONA EN CHILE

Este primer partido entre O’Higgins y Millonarios probará las fuerzas de los dos clubes que quieren llegar lejos en la tabla de posiciones y en la competencia. Vale la pena acotar que, según el reglamento de la fase de grupos de la Sudamericana, solo pasará el líder de cada zona. El segundo tendrá que jugar ante los terceros de la Copa Libertadores.

O’Higgins estuvo en ese torneo antes disputando las fases previas. Los chilenos dejaron atrás a Bahía en penales y luego fue Deportes Tolima. En Chile, los locales superaron al rival con un solitario tanto de Francisco González en un compromiso en el que los dos clubes terminaron con nueve jugadores.

Es de local cuando mejores resultados han podido sacar y es una amenaza grande para Millonarios en este primer partido. En la Libertadores superaron por la mínima diferencia a Bahía y al Tolima en Rancagua. Ahora quieren hacer lo mismo con los bogotanos.

O'HIGGINS RECUPERA FICHAS PARA ENFRENTAR A MILLONARIOS

Este vibrante partido para O'Higgins viene con una buena noticia para recibir a Millonarios en Rancagua. Los australes tendrán sus mejores jugadores después de que Felipe Ogaz fuera expulsado en el partido anterior contra el Deportes Tolima por la ida de la Fase III.

Bajo ese panorama, Felipe Ogaz pagó la fecha de suspensión en el juego de vuelta en Ibagué y ahora podrá estar disponible si Lucas Bovaglio lo considera. Este debut debe ser perfecto para los australes que tienen duros retos en próximas fechas del torneo internacional.