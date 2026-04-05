Para este partido pendiente de la Liga BetPlay 2026-I, Independiente Santa Fe debía visitar el Estadio Manuel Murillo Toro en un duelo clave para seguir con las aspiraciones latentes de sellar la clasificación para los bogotanos. Infortunadamente, Pablo Repetto tuvo que ajustar varios detalles en la zaga defensiva por sanciones.

El regreso de Daniel Torres era importante para el mediocampo de Santa Fe después de pagar fecha de sanción por una tarjeta roja ante Atlético Bucaramanga. La preocupación era en la parte defensiva con Emanuel Olivera y Víctor Moreno que acumularon amarillas, y Christian Mafla que fue expulsado contra Llaneros.

Pablo Repetto, aun teniendo a Jeison Angulo como lateral izquierdo natural prefirió jugar con Mateo Puerta por la banda izquierda, un perfil que no conoce, dado que se caracteriza como un lateral por derecha. La improvisación dejó muy mal parado al entrenador uruguayo.

PABLO REPETTO Y UN CAMBIO A LOS 12 MINUTOS QUE LO DEJA MAL PARADO

Sobre los cuatro minutos, Jersson González abrió la cuenta para el Deportes Tolima después de un centro de Junior Hernández y una definición extraña para colgar a Weimar Asprilla. Mateo Puerta perdió la marca en el envío al área, tal vez por lo incómodo que estaba en ese perfil, pese a conocer la posición de lateral.

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Ocho minutos después, las cámaras enfocaron a Pablo Repetto y a Mateo Puerta en una conversación en la que el uruguayo le preguntaba si hacía el cambio o no. La cara del lateral lo decía todo, mientras que Repetto acudía al banquillo para llamar a Jeison Angulo y poner a un marcador por izquierda natural.

Evidentemente, Pablo Repetto quedó mal parado por arriesgar con Mateo Puerta que venía de una lesión, aún cuando tenía la posibilidad de alinear a un lateral izquierdo natural como Jeison Angulo desde el primer minuto para no perder una ventana de cambio en el primer tiempo.

Las improvisaciones de Pablo Repetto siguen dando de qué hablar cuando parece que no tiene una idea de juego clara y que no ha podido encontrar soluciones en cada partido. Esta no es la primera ocasión en la que el charrúa queda retratado y se pudo evitar alineando a Jeison Angulo desde el comienzo para no correr riesgos con Mateo Puerta.

MATEO PUERTA ESTABA LESIONADO

Desde los primeros minutos el entrenador tuvo que arriesgar con Juan Sebastián Quintero de pocos minutos en cancha en lo que va del semestre e Iván Scarpeta que venía de una lesión. De hecho, no se habría alcanzado a recuperar y estaría jugando entre algodones.

Aunque no se vio claramente, lo de Mateo Puerta también podría responder a una situación médica, dado que se fue con lágrimas y directamente al camerino. El lateral derecho llegó lesionado a Santa Fe y duró varias fechas para recuperarse. En su debut frente al Deportivo Cali, el ex Águilas Doradas salió con molestias físicas y se perdió uno que otro partido.

Habrá que esperar los detalles del por qué este cambio de Mateo Puerta, si era algo netamente posicional o si era algo médico que no permitió que el lateral no siguiera en el campo de juego sobre los 12 minutos.

Con esto, el lateral podría ser la primera baja para enfrentar a Peñarol en condición de local el jueves 9 de marzo en el Estadio El Campín. Mateo envió un mensaje sobre lo sucedido disculpándose con la afición y asegurando que su salida fue por una molestia física.

PABLO REPETTO Y EL MENSAJE DIRECTO A JEISON ANGULO

Jeison Angulo no ha tenido un rol tan importante en este primer semestre del 2026. De hecho, se especulaba su salida de Santa Fe para este torneo y finalmente se terminó quedando. Esta no es la primera vez que lo convoca, pero en anteriores oportunidades no había sido tenido en cuenta como primer cambio o para entrar al campo de juego.

Ahora, que Santa Fe necesitaba un lateral izquierdo prefirió poner a Mateo Puerta en este perfil y con una molestia antes que acudir a Jeison Angulo que conoce la posición a la perfección. Sin duda alguna, parece ser un mensaje más que claro para el ex Deportes Tolima.