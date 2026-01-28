Equipo de la Liga BetPlay pondría en venta sus acciones; cada una a $2.000

Se conoció acerca de la posibilidad de que un equipo de la Liga BetPlay ponga en venta parte de sus acciones, una noticia que ha generado expectativa tanto en el entorno futbolístico como en el sector empresarial.

Pues Deportivo Pasto estaría adelantando un plan para conseguir accionistas minoritarios, luego de su reciente transformación jurídica a Sociedad Anónima.

Lea también El pastuso Juan Sebastián Villota reapareció y tiene nuevo equipo en el FPC

La información fue revelada este martes 27 de enero por el periodista Germán Andrés Paz, quien dio a conocer detalles del movimiento que analiza la dirigencia del conjunto nariñense.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el comunicador señaló que el club tendría como objetivo recaudar cerca de 50 mil millones de pesos mediante la venta de acciones.

Deportivo Pasto venderá sus acciones

Según explicó Paz, “Deportivo Pasto tendría 25 millones de acciones a la venta, a $2.000 cada una para completar esos 50 mil millones”, cifra que permitiría fortalecer la estructura financiera de la institución.

La información no tardó en generar reacciones, ya que el posible proceso de venta ha despertado el interés de hinchas del Deportivo Pasto, pero también de aficionados del fútbol colombiano en general.

Incluso, se ha conocido que personas ajenas al fútbol han comenzado a realizar consultas, atraídas por la posibilidad de invertir en una institución deportiva que ahora opera bajo un nuevo modelo empresarial.

Este escenario se enmarca dentro de los ajustes que el club ha venido realizando tras su conversión en Sociedad Anónima, un proceso que busca ordenar y fortalecer su sostenibilidad económica a mediano y largo plazo.

Se espera que en los próximos días Deportivo Pasto confirme oficialmente los detalles del plan, incluyendo el precio definitivo de las acciones, la cantidad mínima de compra y las condiciones de venta, para dar claridad a los interesados.