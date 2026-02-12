El cambio drástico que habrá en Millonarios si clasifica a grupos de Sudamericana

Millonarios se alista para un posible regreso al plano internacional y, con ello, para un cambio significativo en su logística como local. En caso de avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, el club implementará una modificación histórica en la ubicación de su banco de suplentes en El Campín.

A través de una publicación en X (antes Twitter), la institución confirmó que, a partir de ahora y siguiendo el protocolo habitual de los torneos Conmebol, se ubicará en el banquillo sur cuando dispute partidos internacionales en condición de local.

Lea también Millonarios derrotó a Águilas Doradas en la reapertura de El Campín

“Millonarios FC informa que en nuestros partidos de local y como es utilizado en los torneos Conmebol, nuestro banco de suplentes será el del costado sur”, señaló el club en su comunicado oficial, anticipando la medida que entraría en vigencia si logra clasificar.

¿Por qué Millonarios usará el banquillo sur si clasifica en Sudamericana?

En competiciones organizadas por Conmebol, el equipo local suele ocupar el banco del costado sur, entre otras razones por aspectos reglamentarios y logísticos, e incluso por la cercanía con uno de los jueces de línea, lo que históricamente ha sido visto como un factor de presión deportiva.

Sin embargo, en el ámbito local, Millonarios tradicionalmente se ha ubicado en el costado norte de El Campín, un lugar que se ha convertido en parte de su rutina y de la identidad visual de sus partidos en casa.

El cambio no deja de llamar la atención, sobre todo porque no ha sido frecuente que el equipo albiazul dispute torneos internacionales. No obstante, ante la posibilidad concreta de hacerlo en 2026, el club decidió anticiparse y alinearse con las disposiciones continentales.

¿Cuándo se juega Millonarios vs Nacional?

Cabe recordar que Millonarios deberá disputar la fase previa de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional el miércoles 4 de marzo, en un partido único que se jugará en el estadio Atanasio Girardot, donde el conjunto verde, por su condición de local, se ubicará en el costado sur.

Lea también [Video] Falcao hizo su primer gol desde su regreso a Millonarios

En ese compromiso, el cuadro bogotano no podrá aplicar la medida, ya que actuará como visitante. Solo en caso de avanzar a la fase de grupos y ejercer como local en Bogotá se hará efectivo el traslado del banco.

Así las cosas, más allá de lo simbólico, el movimiento refleja la intención del club de adaptarse plenamente al contexto internacional, en un escenario donde cada detalle —incluso la ubicación del banquillo— forma parte de la estrategia competitiva.