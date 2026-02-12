[Video] Falcao hizo su primer gol desde su regreso a Millonarios

De penalti, ante Águilas Doradas, Radamel Falcao García anotó su primer gol con Millonarios desde su regreso al cuadro Embajador para este primer semestre de 2026.

Este miércoles 11 de febrero se disputa el partido por la sexta fecha de la Liga BetPlay, y si bien se esperaba que el delantero fuera titular, inició en el banquillo de suplentes.

No obstante, Falcao ingresó para el complemento, y lo hizo en remplazo de Carlos Darwin Quintero, de discreta presentación. Desde el primer minuto se lo vio muy asociativo, y con vocación defensiva, inclusive.

Posteriormente llegó un tiro de esquina desde el costado occidental y allí hubo una infracción sobre el defensa Andrés Llinás. Hubo un agarrón y el árbitro central terminó por decretar penalti.

De inicio, el juez central no se percató de la infracción, por lo que recibió el llamado del VAR (segundo en el partido), y allí concluyó que se trató de penalti en favor de Millonarios.

Corría el minuto 56 cuando Radamel Falcao García se apropió de la pelota, y con un disparo cruzado a media altura puso el 1-0 parcial en favor de Millonarios y su primer gol desde que regresó al equipo.

Video del gol de Falcao en Millonarios vs Águilas

Previo al cobro, hubo un amague de pelea entre Iván Arboleda, arquero de Águilas Doradas, y Andrés Llinás, pues el portero le hizo un par de gestos normales a la hinchada que fueron interpretados como una provocación por todo Millonarios.

Así las cosas, Falcao marcó su decimosegundo gol con la camiseta de Millonarios en 33 partidos disputados, y parcialmente le da la primera victoria en esta Liga BetPlay.

Cabe recordar que este es el primer partido que se disputa en El Campín luego de una para de ocho días sin ningún tipo de evento en este escenario deportivo dado el mal estado de la gramilla.