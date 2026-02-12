Millonarios derrotó a Águilas Doradas en la reapertura de El Campín

Millonarios venció 1-0 a Águilas Doradas este miércoles 11 de febrero en El Campín, por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-I, en una noche que terminó siendo de desahogo para el cuadro embajador.

El partido estuvo en duda durante la tarde. Las fuertes precipitaciones que cayeron sobre Bogotá pusieron en alerta a los aficionados, recordando episodios recientes en los que el clima obligó a suspender compromisos. Sin embargo, el balón rodó y el equipo azul respondió.

La cita también marcó el debut de Fabián Bustos como director técnico de Millonarios en El Campín, un estreno cargado de expectativa por el flojo arranque del equipo, que apenas sumaba dos puntos en cinco fechas y necesitaba un triunfo que cambiara el ambiente.

Desde el pitazo inicial, Millonarios asumió el protagonismo. Impulsado por la urgencia y por su gente, buscó el arco rival con insistencia, intentando imponer condiciones frente a un Águilas ordenado, que apostaba por el bloque medio y la transición rápida.

En ataque, Bustos apostó por la dupla Leonardo Castro – Rodrigo Contreras, una fórmula pensada para presionar arriba y generar presencia constante en el área. No obstante, el gol se resistía y el equipo necesitaba un golpe anímico.

Ese impulso llegó al inicio del segundo tiempo con el ingreso de Radamel Falcao García, quien entró en reemplazo de Carlos Darwin Quintero. La ovación fue inmediata, como si la noche estuviera reservada para un momento especial.

Al minuto 56, el destino le guiñó el ojo al Tigre. Penal a favor de Millonarios y Falcao tomó el balón con determinación. Remate seguro, red inflada y explosión en las tribunas: era su primer gol desde su regreso al club, y terminaría siendo el único de la noche.

Con la ventaja, Millonarios administró el resultado con inteligencia, cerrando espacios y evitando sorpresas ante un Águilas que intentó reaccionar, pero sin la claridad suficiente para romper la resistencia azul.

El 1-0 significó la primera victoria de Millonarios en esta Liga BetPlay 2026-I, que ahora suma cinco puntos en la tabla, mientras que Águilas se queda con ocho unidades.

Próximo partido de Millonarios

El equipo azul volverá a jugar el sábado 14 de febrero a las 4:30 p. m. ante Llaneros en El Campín, y los antioqueños enfrentarán a Atlético Bucaramanga por la séptima jornada.