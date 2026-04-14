El Cholo Simeone sueña en grande: “Vamos a buscar lo que deseamos hace años en Champions

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, celebró con mesura pero con ambición la clasificación de su equipo a las semifinales de la Liga de Campeones, tras dejar en el camino al FC Barcelona en una serie exigente que volvió a confirmar el carácter competitivo del conjunto rojiblanco.

Simeone celebra otra semifinal de Champions: “Es maravilloso estar entre los cuatro mejores”

El técnico argentino destacó el valor del logro en el contexto histórico del club. “Va a ser la cuarta semifinal que jugamos. Es maravilloso”, afirmó, resaltando la consistencia del Atlético bajo su dirección, teniendo en cuenta que ha liderado al equipo en cuatro de las siete semifinales europeas de su historia.

Simeone no ocultó la ilusión que despierta estar nuevamente entre los mejores del continente. “Jugar una semifinal de Champions, qué bueno. Vamos a ir con toda la ilusión y toda la fe. Sabemos nuestras características y nuestros defectos. Estamos preparados y vamos a buscar lo que venimos buscando desde hace muchos años”, expresó, en clara alusión al anhelado título continental.

"Hemos jugado contra un equipo difícil de controlar": la serie concluyó 3-2 a favor del Atlético

Lea también Desahogo de Hansi Flick: Los lamentos del Barcelona tras la eliminación en Champions

Sobre el desarrollo del partido, el ‘Cholo’ reconoció la dificultad del rival y la importancia de los detalles. “Hemos jugado contra un equipo difícil de controlar y con errores individuales logramos meternos en el partido. En el segundo tiempo ya fue más equilibrado, el banquillo nos dio energía y ellos fueron perdiendo velocidad”, analizó.

El argentino también explicó el planteamiento táctico y cómo su equipo tuvo que adaptarse ante la propuesta azulgrana. “Sí, podía suceder que tuviésemos errores porque son muy buenos. Si juegas contra un equipo muy bueno y cometes errores, ellos no perdonan. Nosotros teníamos que imponernos en el ataque porque el partido no iba a pasar por defender. Hay veces que no quieres defender, pero te llevan a hacerlo”, comentó.

Finalmente, Simeone se refirió a la actuación de Clément Lenglet, quien tuvo un inicio complicado. “Habíamos hablado antes del partido, no tenía que demostrarnos nada. Es un chico extraordinario, con cosas buenas y aspectos por mejorar. Tuvo la calma para salir de ese error y la jerarquía para sobreponerse”, concluyó.