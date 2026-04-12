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El City de Guardiola se ilusiona en Premier: vital triunfo ante Chelsea

El Manchester City recortó distancia en la Premier.
Nicolás Restrepo Guaqueta Agencia Efe
Manchester City perdió en la jornada 7 de Champions League
Manchester City perdió en la jornada 7 de Champions League // AFP

Sin duda, la Premier League entró en un momento decisivo y lo cierto es que la caída del Arsenal dejó más que vivas las opciones para el City de Guardiola.

El Manchester City supo aprovechar la caída de su rival y recortó distancia en la tabla de posiciones tras vencer al Chelsea en la jornada de este domingo.

Los 'Sky Blues' se adelantaron en el marcador al comienzo de los segundos cuarenta y cinco minutos gracias a un remate de cabeza de Nico O'Reilly después de un centro preciso de Rayan Cherki.

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Apenas seis minutos después, los visitantes aumentaron la ventaja después de una gran jugada individual de Cherki que fue culminada por Marc Guéhi, y a falta de 20 minutos, Jeremy Doku puso el tercero en el marcador.

Tras el descanso, los de Pep Guardiola salieron con una marcha más y dominaron el duelo teniendo gran efectividad en sus ocasiones.

En el minuto 51, Cherki colocó un centro preciso a la cabeza de O'Reilly, clave en este tramo de la temporada, que aprovechó a la perfección para adelantar a los suyos.

Los 'Citizens' mantuvieron la buena dinámica, y tras una jugada individual de Cherki, Guehi recibió en el área para definir como un auténtico nueve.

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A falta de 20 minutos para el final, Doku puso el tercero al beneficiarse de un error en la salida de balón de Moisés Caicedo, que no estuvo acertado en la acción.

Ahora, el City se encuentra a seis puntos de los Gunners y tienen un partido menos. Además, la próxima fecha enfrenta a estos dos equipos, por lo que la Premier League se podría definir en dicho encuentro.

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