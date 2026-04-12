Este domingo 12 de abril vibró con una nueva edición del clásico capitalino, que se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín y que correspondió a la jornada número 16 de la liga colombiana del primer semestre del año.



Millonarios FC e Independiente Santa Fe, que necesitaban ganar, terminaron igualando 1 a 1. Sebastián Valencia marcó la apertura del marcador para el azul y Hugo Rodallega anotó el empate para el rojo.

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Las nóminas

Nómina de Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Edgar Elizalde, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García; Macalister Silva, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.



Nómina de Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Cristián Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano, Jhojan Torres; Luis Palacios, Ómar Frasica, Hugo Rodallega.

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Primer tiempo sin tantos

El partido estuvo intenso de inicio a fin. Aunque Millonarios tuvo oportunidades de gol en la etapa inicial, Weimar Asprilla atajó de gran manera. Por esto, los primeros 45 minutos acabaron 0 a 0.



Pero la historia en el segundo fue diferente. Sebastián Valencia, al 60, metió un verdadero golazo para el 1 a 0 parcial. Todo era alegría en la escuadra dirigida por el argentino Fabián Bustos.

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Hugo empató

Sin embargo, al 75, el experimentado centro delantero Hugo Rodallega apareció para, de cabeza, sentenciar el empate 1 a 1. A partir de ahí, los dos equipos no lograron hacer más daño. El duelo quedó empatado.



Rodrigo Contreras, al minuto 77 y tras un cruce con Víctor Moreno, vio la tarjeta roja, dejando un vacío importante en las arcas azules.

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