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Hubo hasta roja: tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el Millonarios vs. Santa Fe

El clásico capitalino estuvo emocionante de inicio a fin.
Carlos Cañas
Clásico bogotano.
Clásico bogotano. // @MillosFCoficial/@SantaFe

Este domingo 12 de abril vibró con una nueva edición del clásico capitalino, que se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín y que correspondió a la jornada número 16 de la liga colombiana del primer semestre del año.

Millonarios FC e Independiente Santa Fe, que necesitaban ganar, terminaron igualando 1 a 1. Sebastián Valencia marcó la apertura del marcador para el azul y Hugo Rodallega anotó el empate para el rojo.

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Las nóminas

Nómina de Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Edgar Elizalde, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García; Macalister Silva, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Nómina de Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Cristián Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano, Jhojan Torres; Luis Palacios, Ómar Frasica, Hugo Rodallega.

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Primer tiempo sin tantos

El partido estuvo intenso de inicio a fin. Aunque Millonarios tuvo oportunidades de gol en la etapa inicial, Weimar Asprilla atajó de gran manera. Por esto, los primeros 45 minutos acabaron 0 a 0.

Pero la historia en el segundo fue diferente. Sebastián Valencia, al 60, metió un verdadero golazo para el 1 a 0 parcial. Todo era alegría en la escuadra dirigida por el argentino Fabián Bustos.

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Hugo empató

Sin embargo, al 75, el experimentado centro delantero Hugo Rodallega apareció para, de cabeza, sentenciar el empate 1 a 1. A partir de ahí, los dos equipos no lograron hacer más daño. El duelo quedó empatado.

Rodrigo Contreras, al minuto 77 y tras un cruce con Víctor Moreno, vio la tarjeta roja, dejando un vacío importante en las arcas azules.

Liga BetPlay - tabla de posiciones

  1. Nacional – 37 pts
  2. Pasto - 31
  3. Junior – 28
  4. Tolima – 27
  5. Once Caldas – 26
  6. América – 24
  7. Millonarios – 22
  8. Cali – 22
  9. Internacional de Bogotá – 22
  10. Águilas Doradas – 22
  11. Llaneros – 20
  12. Santa Fe – 20
  13. Bucaramanga – 19
  14. Medellín – 17
  15. Fortaleza – 16
  16. Cúcuta – 15
  17. Alianza – 15
  18. Jaguares – 14
  19. Chicó – 11
  20. Pereira – 7

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