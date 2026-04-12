Este domingo 12 de abril vibró con una nueva edición del clásico capitalino, que se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín y que correspondió a la jornada número 16 de la liga colombiana del primer semestre del año.
Millonarios FC e Independiente Santa Fe, que necesitaban ganar, terminaron igualando 1 a 1. Sebastián Valencia marcó la apertura del marcador para el azul y Hugo Rodallega anotó el empate para el rojo.
Las nóminas
Nómina de Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Edgar Elizalde, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García; Macalister Silva, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.
Nómina de Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Cristián Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano, Jhojan Torres; Luis Palacios, Ómar Frasica, Hugo Rodallega.
Primer tiempo sin tantos
El partido estuvo intenso de inicio a fin. Aunque Millonarios tuvo oportunidades de gol en la etapa inicial, Weimar Asprilla atajó de gran manera. Por esto, los primeros 45 minutos acabaron 0 a 0.
Pero la historia en el segundo fue diferente. Sebastián Valencia, al 60, metió un verdadero golazo para el 1 a 0 parcial. Todo era alegría en la escuadra dirigida por el argentino Fabián Bustos.
Hugo empató
Sin embargo, al 75, el experimentado centro delantero Hugo Rodallega apareció para, de cabeza, sentenciar el empate 1 a 1. A partir de ahí, los dos equipos no lograron hacer más daño. El duelo quedó empatado.
Rodrigo Contreras, al minuto 77 y tras un cruce con Víctor Moreno, vio la tarjeta roja, dejando un vacío importante en las arcas azules.
Liga BetPlay - tabla de posiciones
- Nacional – 37 pts
- Pasto - 31
- Junior – 28
- Tolima – 27
- Once Caldas – 26
- América – 24
- Millonarios – 22
- Cali – 22
- Internacional de Bogotá – 22
- Águilas Doradas – 22
- Llaneros – 20
- Santa Fe – 20
- Bucaramanga – 19
- Medellín – 17
- Fortaleza – 16
- Cúcuta – 15
- Alianza – 15
- Jaguares – 14
- Chicó – 11
- Pereira – 7