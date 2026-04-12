VIDEO: Sebastián Valencia le marcó golazo a Santa Fe con Millonarios

Millonarios FC se enfrenta con Independiente Santa Fe por una nueva edición del clásico capitalino, uno de los más importantes de la primera división del fútbol profesional colombiano.



El duelo, que se lleva a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que tiene lleno total, corresponde a la jornada número 16 de la liga colombiana del primer semestre del año, que está en su recta final en la fase del todos contra todos.

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Alineación de los dos clubes

Nómina de Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Edgar Elizalde, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García; Macalister Silva, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.



Nómina de Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Cristián Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano, Jhojan Torres; Luis Palacios, Ómar Frasica, Hugo Rodallega.

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1T empatado

El primer tiempo, que estuvo bastante entretenido, quedó 0 a 0. Weimar Asprilla, arquero del equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto, fue vital para que el cotejo no se abriera en la etapa inicial.



Sin embargo, en los primeros minutos del segundo tiempo no pudo hacer mucho en una jugada del conjunto entrenado por el argentino Fabián Bustos. Al minuto 60, por la banda izquierda, Sebastián Valencia recibió una pelota larga.

El gol azul

El exjugador de Fortaleza FC no titubeó y no controló la esférica, pues de primera remató a la portería y mandó la bola al fondo de la red. Fue un rotundo golazo el del carrilero, que cada vez más se gana el cariño de los hinchas azules.



El video del 1 a 0 a favor de Millonarios, como era de esperarse, no tardó en hacerse viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter.

Los hinchas de Millonarios FC, como era de esperarse, reaccionaron con profunda alegría al gol de Valencia. La escuadra embajadora sueña con meterse en la fase final del torneo. La alegría de Millonarios no duraría mucho, ya que, al minuto 75 Hugo Rodallega, tras un centro, marcó la igualdad.