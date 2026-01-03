El Crystal Palace sufre sin Muñoz: Así les ha ido sin el colombiano

Crystal Palace atraviesa un momento irregular en la Premier League y uno de los factores que más ha pesado en su bajón futbolístico ha sido la ausencia de Daniel Muñoz. El lateral colombiano, pieza clave en el esquema del equipo londinense, se encuentra fuera de competencia tras someterse a una cirugía de rodilla por una lesión que venía arrastrando desde hace varios meses.

De zona europea al décimo puesto

El equipo inglés pasó de pelear puestos de clasificación a torneos europeos a ubicarse actualmente en la décima posición de la tabla, luego de una seguidilla de resultados discretos. Coincidentemente, este descenso en el rendimiento se ha dado durante el periodo en el que Muñoz no ha estado disponible.

Números que reflejan la caída

Desde la ausencia del colombiano, Crystal Palace ha disputado ocho partidos oficiales:

•5 por Premier League

•2 por Conference League

•1 por EFL Cup

El balance es preocupante, apenas dos victorias, dos empates y cuatro derrotas, además de la eliminación en cuartos de final de la EFL Cup ante Arsenal. Esto se traduce en un rendimiento general del 33,3% sin Muñoz.

En Premier League, el impacto ha sido aún más evidente. Antes de su lesión, Palace era quinto, con 23 puntos de 42 posibles. Sin el lateral colombiano, el equipo ha sumado solo 4 puntos de 15, lo que representa un 26,6% de rendimiento, cayendo hasta el décimo lugar.





¿Cuándo volverá Daniel Muñoz?

El cuerpo técnico espera que Muñoz pueda reaparecer el 17 de enero, cuando Crystal Palace enfrente a Sunderland por la Premier League. De confirmarse esa fecha, el colombiano se perderá al menos tres partidos más, en los que el equipo deberá seguir ajustando su funcionamiento sin uno de sus jugadores más regulares.

Por ahora, los números respaldan la sensación, Crystal Palace extraña, y mucho, a Daniel Muñoz. Su regreso podría ser clave para recuperar estabilidad y volver a competir por los puestos altos de la tabla.