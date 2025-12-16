Daniel Muñoz sigue sumando pretendientes: La Premier se mete en la pelea

Mientras enfoca sus esfuerzos en dejar atrás unas molestias físicas que frenaron momentáneamente su ritmo, el nombre de Daniel Muñoz vuelve a ocupar titulares en Inglaterra. No solo por su importancia en Crystal Palace, sino porque desde la prensa británica aseguran que dos de los clubes más poderosos del país ya lo tienen en la mira. El mercado se acerca y el lateral colombiano aparece como uno de los nombres a seguir.

Muñoz se consolida en la Premier y despierta interés de los grandes

Daniel Muñoz se ha convertido en una pieza clave del Crystal Palace de Oliver Glasner. Su despliegue físico, capacidad para atacar el espacio y aporte ofensivo, incluidos goles decisivos, lo han posicionado como uno de los laterales más completos del campeonato inglés.

Ese rendimiento no ha pasado desapercibido. De acuerdo con el portal CaughtOffside, el colombiano “está emergiendo rápidamente como uno de los jugadores más buscados de cara a la ventana de transferencias de invierno”. En ese seguimiento aparece el Manchester City, que lleva meses observando su evolución. Según el informe, Pep Guardiola valora especialmente su intensidad, su potencia física y su habilidad para sumarse al ataque desde el costado derecho, aunque por ahora no existe una oferta formal.

Pero el City no está solo. Manchester United y Chelsea también siguen de cerca el crecimiento de Muñoz en la Premier League, en un contexto donde los laterales con recorrido y fiabilidad defensiva son cada vez más cotizados.

Un futuro que podría mantenerse en Inglaterra… o dar el salto a Europa continental

El interés no se limita a Manchester y Londres. El mismo reporte señala que Liverpool ve en Muñoz una alternativa defensiva versátil, capaz de ofrecer competencia y profundidad en la banda, mientras que fuera de la Premier también hay seguimiento desde Barcelona y Atlético de Madrid, atentos a su regularidad y madurez futbolística.

Por ahora, no hay propuestas oficiales sobre la mesa. El foco inmediato del colombiano está puesto en completar su recuperación y regresar a plenitud a las canchas, un aspecto clave tanto para Crystal Palace como para su proyección internacional. Con 29 años, Muñoz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y sabe que cada partido puede ser decisivo para su futuro.

Lea también Colombia jugaría amistoso en el país previo al Mundial: Lorenzo dio detalles de la sede

Muñoz piensa en el presente… sin perder de vista el Mundial 2026

Más allá de los rumores, Daniel Muñoz tiene claro su objetivo, mantenerse competitivo y al más alto nivel pensando en la Selección Colombia y el Mundial 2026. El mercado hará su parte en los próximos meses, pero si algo parece seguro es que su nombre seguirá sonando con fuerza.

Entre la recuperación, la Premier League y el interés de gigantes europeos, el lateral colombiano está ante una etapa decisiva. Y todo indica que los reflectores apenas comienzan a encenderse



