El "Cucho" y una fuerte autocrítica tras la derrota en liga

Juan Camilo "Cucho" Hernández volvió a decir presente en el marcador en el fútbol español, esta vez nada menos que en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, su anotación no evitó la dura derrota del Real Betis por 5-1 ante el Real Madrid, en un partido en el que el conjunto verdiblanco estuvo lejos de competir al nivel que exige un escenario de esa magnitud.

El delantero colombiano fue titular y disputó los 90 minutos, siendo protagonista del único gol de su equipo, aunque el propio jugador reconoció que la actuación colectiva estuvo muy por debajo de lo esperado.

Un gol que no cambió la historia

El descuento del Betis llegó al minuto 65, cuando Cucho aprovechó un error defensivo del Real Madrid. El atacante dejó en el suelo a Thibaut Courtois en dos oportunidades y, con el arco a su disposición, definió con potencia para vencer al arquero belga.

Pese a la calidad de la jugada, el tanto solo sirvió para maquillar el marcador en medio de una noche complicada para el equipo andaluz, superado ampliamente en lo defensivo y sin respuestas ante la jerarquía del rival.

Autocrítica sin excusas tras el partido

Luego del encuentro, Cucho Hernández fue contundente en la zona mixta y no intentó rescatar aspectos positivos de la derrota. El colombiano asumió responsabilidades y pidió una revisión profunda del rendimiento del equipo.

“Es totalmente negativo. No podemos rescatar nada, no hemos competido. No nos podemos permitir jugar un partido de esta magnitud como lo hemos hecho. Hay que hacer autocrítica personal y grupal, y pensar en lo que viene”, afirmó el atacante.

Además, señaló que los errores fueron colectivos y encadenados: “Somos un equipo y es un conjunto de errores de funcionamiento. Si no haces bien una cosa le vas a dar ventaja en otras. No podemos permitirnos que nos hagan cinco goles, hay que competir mucho mejor”.

Finalmente, reconoció la jerarquía del Real Madrid, pero dejó claro que eso no justifica lo ocurrido: “Sabíamos el rival que íbamos a enfrentar. Si no compites aquí, pasa lo que pasó esta noche”.

Más allá del gol de Cucho Hernández, la goleada sufrida ante el Real Madrid dejó sensaciones muy negativas en el Betis. El delantero colombiano fue claro, directo y autocrítico, enviando un mensaje de exigencia de cara a lo que viene. Ahora, el equipo verdiblanco deberá pasar la página rápidamente y enfocarse en su próximo reto ante Real Oviedo, con la obligación de mostrar una versión muy distinta a la vista en el Bernabéu.