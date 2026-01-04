[Video] Juan Camilo 'Cucho' Hernández le hizo un golazo a Real Madrid

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández volvió a hacerse presente en el marcador este domingo 4 de enero de 2026, en el compromiso entre Real Betis y Real Madrid por la fecha 18 de la Liga Española.

El delantero colombiano fue el autor del único gol del conjunto verdiblanco en un partido que terminó con una abultada derrota por 5-1 frente al equipo blanco.

Cuando el encuentro estaba 3-0 a favor del Real Madrid, Hernández apareció al minuto 66 para marcar el descuento del Betis y darle algo de ilusión a su equipo.

La anotación llegó tras un pase filtrado al área, en el que el colombiano mostró toda su calidad individual al eludir al arquero rival.

Posteriormente, el Cucho enganchó hacia adentro, volvió a dejar en el suelo al guardameta y sacó un remate potente que terminó en el fondo de la red para el 3-1 parcial.

Video del gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández a Real Madrid

Pese al gol del atacante colombiano, el Real Madrid reaccionó rápidamente y logró anotar dos tantos más para sellar el 5-1 definitivo.

El tanto ante el conjunto merengue representó el octavo gol de Juan Camilo Hernández en lo que va de la presente temporada con el Real Betis.

Más allá del resultado, el delantero cafetero fue uno de los jugadores más destacados del equipo andaluz por su movilidad y capacidad para generar peligro en ataque.

Con este gol, Hernández continúa consolidándose como una de las principales cartas ofensivas del Betis, manteniendo un rendimiento regular en una liga altamente competitiva como la española.