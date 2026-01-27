El dinero que recibirán Medellín y Junior por la venta de Edwuin Cetré a Atlético Paranaense

El extremo colombiano Edwuin Cetré tuvo una brillante temporada 2025 con la camiseta de Estudiantes de La Plata al ser gran figura en los títulos de la primera división y el trofeo de campeones.

Las buenas actuaciones de Cetré lo pusieron en la órbita de importantes clubes del continente, que empezaron a negociar con Estudiantes para su fichaje.

.

En las últimas hora se ha dado a conocer que Atlético Paranaense de Brasil, que volverá a disputar el Brasileirao en la temporada 2026, llevó a un acuerdo para contratar al extremo colombiano.

Según se infirmó, el club brasileño pagará 6 millones de dólares para hacerse con los servicios de Cetré.

Medellín y Junior recibirán dinero por la venta de Edwuin Cetré

Teniendo en cuenta que Estudiantes de La Plata tenía el 50% del pase de Edwuin Cetré, Deportivo Independiente Medellín recibirá una importante suma de dinero al contar con el otro 50%.

Se tiene previsto que el club antioqueño reciba cerca de 2.5 millones de dólares por la transferencia del colombiano.

Otro equipo de la Liga BetPlay que se beneficiaría de la venta de Cetré será Junior de Barranquilla, que ingresará 90.000 dólares por los mecanismos de solidaridad de la FIFA.

El extremo hizo parte de Junior de Barranquilla entre 2019 hasta 2022 y celebró un título de Superliga.

Por otro lado, Boca Juniors de Cali, club que formó a Cetré, recibirá 120.000 dólares.

Otras instituciones que se beneficiarán son Roca de Uruguay (60.000 dólares) y Santos Laguna de México (60.000 dólares).