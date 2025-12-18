El gesto de Edwuin Cetré tras ser campeón que le da la vuelta al mundo

Se acabó el fútbol en Argentina en este 2025 que dejó a Rosario Central como un campeón por solicitud de Claudio Tapia, presidente de la AFA por ser el primero en la tabla anual, y a Estudiantes de La Plata que alzó el trofeo en la definición de la final frente a Racing de Avellaneda.

Con la victoria de Estudiantes, Edwuin Cetré celebró un título liguero en Argentina que venía buscando desde hace un buen tiempo y que por fin consiguió, pues anteriormente había sumado la Copa de la Liga de Argentina y el Trofeo de Campeones, pero este había sido esquivo.

Edwuin Cetré se convirtió en un referente de Estudiantes como uno de los goleadores, y, además, por su rol de asistencias. Además de ello, tuvo un gesto que quedará recordado por la humildad y por tener en cuenta a todos los funcionarios del equipo, pues, este título no solo es de los jugadores ni del cuerpo técnico.

LA HUMILDAD DE EDWUIN CETRÉ EN ESTUDIANTES DE LA PLATA TRAS EL TÍTULO LIGUERO

Después de conseguir el trofeo que le hacía falta a Edwuin Cetré que era la Liga de Argentina, el delantero colombiano entró con algunos compañeros como José el ‘Principito’ Sosa a abrazarse con las cocineras del plantel. Sin duda alguna, tienen gran responsabilidad, pero nunca se había reconocido la labor de las cocineras en un título.

El ex Junior y Deportivo Independiente Medellín ingresó a la cocina y le dio la medalla a las cocineras. Con un abrazo demostró la humildad y la importancia que tienen en un club. Pues, son las encargadas de seguir el plan nutricional de un jugador para que pueda estar en forma y en competencia.









Edwuin no fue el único en tener ese gesto con ellas. Entró con algunos compañeros a destacar la labor de las cocineras que, en anteriores títulos de equipos de fútbol no se compartía tanto con los otros cargos que están detrás de los jugadores, directivos y funcionarios administrativos. La cocina también debe tener su premio en este tipo de trofeos y lo dejó claro el vallecaucano.

CETRÉ PODRÍA SALIR DE ESTUDIANTES DE LA PLATA

Después del título con Estudiantes de La Plata salió a la luz que hay varios clubes interesados en fichar al extremo que ha dejado huella como ‘Pincharrata’. El conjunto platense no quiere perder a Edwuin Cetré, pero hay cinco ofertas que pueden acabar con esa ilusión.

De acuerdo con información de Alexis Rodríguez, son cinco los que están interesados en fichar al colombiano. Entre ellos está un equipo de España, uno de la Major League Soccer de Estados Unidos y dos de Brasil. El fútbol brasileño ha tomado mucho protagonismo con jugadores cafeteros y esta no es la excepción.

Sin embargo, Estudiantes no quiere perder a Cetré que ha sido una pieza clave en este título liguero, en la Copa de la Liga de Argentina y el Trofeo de Campeones. Los platenses tendrán que convencer al colombiano y al entorno del extremo para que se quede.