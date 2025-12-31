[Video] Elvis Perlaza fue anunciado por su nuevo equipo

El lateral derecho Elvis Perlaza ya tiene nuevo equipo para la próxima temporada, luego de que este 30 de diciembre fuera anunciado oficialmente como jugador de Monagas Sport Club de Venezuela.

El futbolista cartagenero fue presentado a través de los canales oficiales del club venezolano, marcando así el inicio de una nueva etapa en su carrera profesional.

Perlaza llegó a Monagas como agente libre y cedió sus derechos por un año, en un vínculo que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

El defensor, de 36 años, proviene de Independiente Santa Fe, equipo al que arribó a comienzos de 2024 y con el que logró consagrarse campeón de la Liga BetPlay.

Durante su paso por el conjunto cardenal, Elvis Perlaza se consolidó como uno de los referentes del camerino y un jugador de peso dentro del plantel.

En total, disputó 84 partidos oficiales con Santa Fe, en los que marcó dos goles y entregó seis asistencias.

Para Perlaza, su llegada a Monagas representa la primera experiencia internacional de su carrera, luego de haber militado únicamente en clubes del fútbol colombiano.

Trayectoria de Elvis Perlaza

Antes de salir al exterior, el lateral vistió las camisetas de Atlético Huila, Envigado, Millonarios, Boyacá Chicó, Fortaleza, Jaguares, Independiente Medellín e Independiente Santa Fe.

Monagas Sport Club, su nuevo equipo, está clasificado a la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, donde disputará un partido único como visitante frente a Academia Puerto Cabello.