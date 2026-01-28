James fue ofrecido a un histórico de América, pero el club se decantó por otro jugador

El futuro deportivo de James Rodríguez sigue generando interrogantes luego de conocerse que el volante colombiano fue ofrecido a un club suramericano, pero finalmente la institución decidió inclinarse por otra alternativa.

Pues a Barcelona de Guayaquil llegó el nombre de James a la mesa de negociaciones, aunque la dirigencia optó por priorizar la contratación de otro futbolista para reforzar su plantilla.

Según se reveló, el club ecuatoriano se decantó por el delantero argentino Darío ‘Pipa’ Benedetto, quien será refuerzo de Barcelona, pese a que no marca un gol desde 2024.

La información fue confirmada por David Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona, quien reconoció públicamente que el ofrecimiento por James fue real y concreto.

La verdad sobre el ofrecimiento de James a Barcelona

“A mí me ofrecieron a James Rodríguez. Se hablaba de 3 millones de dólares. Es real, pero Barcelona no tenía que poner todo. Barcelona tenía que poner un poco menos de lo que cuesta Darío Benedetto, por ejemplo. Simplemente son decisiones que se toman con la gerencia deportiva”, explicó el directivo.

Álvarez también dio detalles de por qué la operación no avanzó, señalando que no dependía únicamente del club ecuatoriano. “Nos lo habían ofrecido hace mucho tiempo y se filtró en las redes el tema. ¿Por qué no convenció? Simplemente no dependía 100 % de Barcelona, en la ecuación había otras cosas para que él pueda llegar. Nosotros tenemos que cuidar la economía del club”.

Las declaraciones fueron entregadas en Radio Diblu, donde el dirigente dejó claro que la decisión estuvo más ligada a la planificación financiera que a lo deportivo.

De esta manera, la incertidumbre alrededor de James Rodríguez se mantiene, ya que desde su salida de León de México el mediocampista se entrena de manera particular, sin anunciar oficialmente su próximo destino.

¿James a Millonarios?

En Colombia se ha mencionado la posibilidad de que el ‘10’ juegue en Millonarios FC, aunque por ahora parece un escenario lejano debido a las exigencias contractuales y deportivas del futbolista, situación que llama aún más la atención teniendo en cuenta que el Mundial iniciará en junio y James sigue sin equipo.