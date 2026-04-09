Atlético Bucaramanga atraviesa un momento de reestructuración en plena recta decisiva de la Liga BetPlay. Tras la reciente derrota ante Águilas Doradas en juego pendiente de la séptima fecha, todo apunta a la salida de Leonel Álvarez, aunque el club aún no ha emitido un comunicado oficial confirmando su desvinculación, versiones de prensa aseguran que no dirigirá contra Boyacá Chicó el domingo a las 6:20 p. m. en el estadio Américo Montanini.

Incertidumbre por futuro de Leonel Álvarez: no hay comunicado oficial del Bucaramanga

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El propio estratega antioqueño asumió la responsabilidad por el complicado presente del equipo: “Aquí hay un solo responsable que soy yo. Quisimos venir como siempre a ganar, pero no se dio el resultado”, afirmó tras el compromiso. Además, reconoció la preocupación por la racha negativa: “Ya son cuatro fechas sin conseguir lo que queremos. Hay dolor, hay tristeza, el camerino está muy golpeado”.

La seguidilla de derrotas, ante Junior, Santa Fe, América y Águilas Doradas, terminó por complicar la situación del conjunto ‘leopardo’, que pasó de estar cómodo en el grupo de los ocho a quedar al borde de salir de la zona de clasificación. Según versiones cercanas al club, la dirigencia y el técnico concilian temas contractuales, considerando el bajón deportivo en las últimas jornadas.

Atlético Bucaramanga ya tiene técnico para dirigir contra Boyacá Chicó: ¿Y Leonel?

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Mientras se concreta la salida de Álvarez y se define al nuevo entrenador en propiedad, el periodista de Win Sports, Jotas Mantillas, asegura que este jueves la práctica será dirigida, de manera interina, por Andrey Moreno.

El DT del equipo estará en la raya contra los boyacenses, el técnico ya ha asumido este rol en ocasiones anteriores dentro de la institución (Tras la salida de Florentín). Su primera prueba será en la próxima jornada frente a Boyacá Chicó, un duelo clave para mantener vivas las aspiraciones de clasificación.

Bucaramanga todavía tiene margen de maniobra. A pesar de la crisis de resultados, el equipo santandereano se encuentra a solo tres puntos de regresar al grupo de los ocho, por lo que las próximas fechas serán determinantes. Tras el compromiso ante Chicó, deberá enfrentar a rivales exigentes como Atlético Nacional, Jaguares y Fortaleza, en un cierre que exigirá máxima efectividad.

Con Andrey Moreno al mando de forma provisional, el objetivo inmediato será recomponer el rumbo y sostener la opción de clasificar, mientras la dirigencia define el nuevo proyecto deportivo.